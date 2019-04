El Gobierno fija los servicios mínimos para la huelga convocada en Endesa para este viernes

El Ministerio para la Transición Ecológica ha establecido los servicios mínimos para la huelga convocada por los sindicatos para este viernes en Endesa con el objetivo de garantizar los servicios mínimos en determinadas instalaciones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica de la energética, de manera que quede garantizado el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.

En la orden publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se señala que, según el operador del sistema, se requiere la disponibilidad de todas las centrales térmicas "habida cuenta del riesgo en que se incurriría en caso de parada no programada de las mismas", todos los grupos hidráulicos convencionales -"dado que es el recurso de generación de respuesta prácticamente inmediata", la totalidad de los grupos de bombeo así como, de forma particular, los grupos de Besós (Barcelona), Colón (Huelva) y As Pontes.

Asimismo, deberán mantenerse disponibles y operativas todas las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, salvo aquellas que durante las jornadas de huelga previstas estén fuera de servicio y no admitan reposición.

También se deberá mantener la plena disponibilidad y operatividad de los centros de control de las empresas generadoras, de transporte y de distribución en todos sus niveles jerárquicos, garantizando el funcionamiento de todas las instalaciones de mando, control y

comunicaciones entre los centros de control y las instalaciones de generación, transporte y distribución y con los centros de control de REE.

En el caso de las centrales nucleares no se ven afectadas por la huelga al estar sus activos en las agrupaciones/comunidades correspondientes, teniendo convenios colectivos propios.

En la orden de servicios mínimos también se tiene en cuenta que en la jornada de mañana, según el programa de paradas comunicado por Endesa, estarán indisponibles por revisión, con autorización del

operador del sistema, grupos térmicos con una potencia total de 3.265 megavatios (MW) en la Península y con una potencia total de 61,63 MW en Canarias.

Enfrentamiento de los sindicatos con la empresa

Los sindicatos de Endesa han convocado una jornada de huelga general de 24 horas para este viernes, día en que la compañía celebra en el Hotel Madrid Marriott Auditorium, en lugar de como era tradicional en la sede de Endesa, su junta general de accionistas.

Así, los representantes sindicales han llamado a los trabajadores de la compañía, salvo aquellos que conformen estos servicios mínimos, a la primera huelga general en la energética en solitario, simultánea en todos los centros de trabajo, desde la creación del Grupo Endesa en 1999.

El enfrentamiento, recrudecido desde finales del año pasado, entre sindicatos y la dirección de la compañía se debe a la decisión de Endesa de recortar los beneficios sociales -luz gratis- de 36.000 empleados, prejubilados y retirados. Endesa comunicó a los sindicatos que el personal pasivo debería buscarse una comercializadora antes de junio de 2019.

La Audiencia Nacional resolvió a favor de la compañía la demanda de conflicto colectivo que fue presentada en su día por los sindicatos presentes en la mesa de negociación del convenio, al considerar que la decisión adoptada por Endesa de dejar sin efecto los beneficios sociales del personal pasivo era "ajustada a derecho".

No obstante, los sindicatos anunciaron que presentarían un recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

Relevo en la presidencia

La junta será la última presidida por Borja Prado, después de diez años al frente de la empresa, ya que en ella se someterá a votación la entrada en el consejo de la eléctrica de Juan Sánchez-Calero, en el que será el paso previo a su nombramiento como nuevo presidente de la energética.

Sánchez-Calero será un presidente no ejecutivo en Endesa, a diferencia de Prado. El poder ejecutivo en la compañía recaerá así en su totalidad sobre el actual consejero delegado, José Bogas, que fue renovado en su cargo el pasado año.

La italiana Enel, máximo accionista de Endesa con un 70,1% de su capital, anunció su intención de proponer una adaptación de la normativa interna a la limitación, por razones de buen gobierno corporativo, del período máximo en que una persona puede ejercer el cargo del presidente de la eléctrica española. Esta modificación suponía así la propuesta de no reelección de Borja Prado como presidente de la compañía.

Sánchez-Calero, catedrático de Derecho Mercantil por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, está considerado como uno de los expertos españoles más reconocidos en Derecho Mercantil en el ámbito nacional e internacional -especialmente en derecho mercantil societario, mercados financieros y buen gobierno corporativo-.