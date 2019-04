Vodafone lanza el órdago de las tarifas ilimitadas de datos

Vodafone España comercializará desde el próximo 14 de abril su primera tarifa ilimitada de datos móviles, tanto para servicios de móviles como convergentes, lo que supone un desafío histórico para el resto de sus rivales. En una estrategia cuya agresividad comercial que se adelanta a los nuevos tiempos, la compañía abre el grifo de sus gigas para que los clientes puedan hacer uso alegre de ellos, sin ninguna cortapisa, como tradicionalmente disfrutan con las conexiones de fijo.

A partir de ahora, el operador propone a sus clientes que se desentiendan del consumo de gigas en movilidad para ofrecerles barra libre completa para su actividad online. Hay que remontarse hace justo un año para encontrar en Yoigo -marca del grupo MásMóvil- el único precedente español de gigas infinitos, a la estela de otros grandes operadores europeos como Telia o Deutsche Telekom.

En su caso Vodafone apuesta por tres tarifas móviles y otras tantas convergentes los distintos perfiles de usuarios, todos ellos con datos ilimitados, pero con velocidades de descarga distintas. Así, en la banda baja de precios se encuentra la propuesta Vodafone Ilimitada Inicial, con velocidades de descarga de 2 Mbps , con 16 GB de datos en roaming europeo y EEUU y un precio de 40,99 euros, especialmente indicada para aquellos usuarios de correo electrónico, redes sociales y navegación red sin especiales exigencias.

En la banda media se sitúa Vodafone Ilimitada Super, con velocidades de 10 Mbps y un precio de 45,99 euros, idónea para gestionar la subida y descarga de contenidos con gran agilidad. Esa tarifa también ofrece 17 GN al mes de roaming en Europa y EEUU.

Por 49,99 euros al mes, Vodafone propone su tarifa Ilimitada Total, para los usuarios más exigentes con las máximas velocidades disponibles con la ayuda de las tecnologías 4G y 4G+, en espera de que lleguen los primeros usos comerciales de 5G. Como en los casos anteriores, la tarifa ofrece 19 GB al mes de roaming en Europa y EEUU.

Las anteriores propuestas de datos móviles se hermanan con tarifas convergentes de datos, a través de fibra de 600 Mbps o 1 Gbps. Se trata de las siguientes ofertas: One Limitada (69,99 euros al mes, con velocidad móvil de 2 Mbps); One Ilimitada Super (84,99 euros, con velocidad móvil de 10 Mbps ); One Ilimitada Total (de 99,99 euros con la máxima velocidad de 4g+ con 600 Mbps de fibra o con un precio de 109,99 euros con 1 Gbps, también a máxima velocidad móvil disponible).

Los abonados de Vodafone que no tengan interés por los datos ilimitados pueden elegir entre las Vodafone Mini de 3 GB/mes y Vodafone Extra de 6 GB/mes, de 19,99 y 29,99 euros, respectivamente, en ambos casos sin incluir conexión fija. Los que quieran conexión de fibra sin datos ilimitados, pueden decantarse entre Vodafone One Mini o Extra, a cambio de 48 y 58 euros.

Además, los clientes podrán contratar líneas adicionales con descuentos de 10 y 15 euros al mes, según el plan elegido, así como complementar su nueva propuesta convergente con la oferta de televisión flexible anunciada la semana pasada, desde 5 euros al euros y la posibilidad de ver los contenidos en el móvil.

Todos queremos más

Andrés Vicente, director general de particulares de Vodafone España, considera que este movimiento da la oportunidad al mercado de ganar valor, a costa de asumir mayores inversiones, frente a los descuentos de tarifas de épocas anteriores. El directivo también justifica esta ofensiva con tres grandes razones: "Los clientes lo demandan, el uso de datos móviles se dispara y tenemos la mejor red". En su opinión, el sentimiento general de los usuarios es que "les gustaría disfrutar de Internet sin límites y tener una libertad total y absoluta, sin tener que estar contando datos constantemente ni el consumo cuando está en la calle". Según datos del sector que rescata Vicente, "Miramos el móvil cada siete minutos, con dos horas de media de uso, y se va multiplicar el uso medio de los datos por 8 hasta 2022 , con mayor peso de juegos y vídeos".

En opinión del responsable de Particulares de Vodafone España, la propuesta de la filial española es la primera que realiza su multinacional tras la prueba realizada en Malta. Asimismo, Vicente considera que la tarifa de datos ilimitados "representa el mayor impacto realizado en el negocio, incluso superior a lo que en su momento representó la facturación por minutos".