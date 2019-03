O2 simplifica su oferta y aumenta la velocidad de fibra hasta los 300 megas

O2, la marca secundaria de Telefónica, ha anunciado la unificación de su tarifa combinada y así como la multiplicación de su velocidad de fibra de manera oficial. De este modo, la tarifa convergente pasa a tener un precio único de 50 euros -sin diferenciar la zona geográfica-, así como garantiza 300 megas simétricos de conexión.

Hasta ahora, O2 ofrecía 100 Mbps de fibra óptica y una línea móvil con 20 GB de datos con llamadas ilimitadas por 50 euros para las zonas reguladas por la CNMC, mientras que bajaba a los 45 euros para las localizaciones liberalizadas. Ahora, el precio se ha unificado para toda la península en los 50 euros, aunque ha subido la conexión de fibra hasta los 300 Mb simétricos.

La compañía ha explicado que los clientes actuales "mantendrán su precio actual sin que se vean alteradas el resto de las prestaciones incluidas en su tarifa, o nuestro compromiso de compensación con nuestros clientes de la zona regulada". Y es que hay que tener en cuenta que aunque el precio en la zona regulada es de 50 euros, el servicio arrancó por 58 euros para estos clientes.

Lo cierto es que aunque la fibra que ofrecía oficialmente la operadora eran 100 Mbps, los usuarios que desde junio tenían contratado O2 en casa estaban recibiendo los 300 Mbps que hoy son oficiales.

Según ha reconocido la propia compañía, esto se hizo para "intentar que la experiencia de nuestros clientes con su nueva compañía de telecomunicaciones, por primera vez, sea mejor de lo prometido y no al revés. También porque pensamos que la velocidad, si es suficiente, no es lo más importante del servicio y no podía ser el principal argumento para venir a O2".