Santander, Amber, Carlos Fernández y Al Thani inyectarán 83 millones a Prisa

Prisa arranca la ampliación de capital de casi 200 millones de euros para comprar Santillana con el 42% asegurado por cuatro de sus principales accionistas: Amber, Banco Santander, el mexicano Carlos Fernández y el grupo catarí International Media Group, representando en el consejo por Al Thani. En concreto, se han comprometido a suscribir unos 61,8 millones de acciones a 1,33 euros por título, lo que implica un desembolso agregado de unos 83 millones de euros

Los inversores van a cubrir un porcentaje similar al que ya tienen en el capital del grupo de medios por lo que aspiran a no diluirse con la operación. Así, el grupo representado por Joseph Oughourlian inyectará 54,05 millones de euros al comprometerse a suscribir un 27,1 por ciento de las acciones nuevas. No en vano es el principal accionista del grupo con un 27,8% y no está dispuesto a diluirse aunque tampoco quiere crecer mucho más para evitar lanzar una OPA.

Por su parte, el inversor mexicano, que también es accionista de Colonial, aportará 8,06 millones tras comprometerse "irrevocablemente" a suscribir el 4,03% de la operación. El grupo catarí ha mostrado su interés en acudir a la ampliación de 150,2 millones de acciones con un 6,35%, lo que le implicaría un desembolso de 12,6 millones si finalmente ejecuta la opción.

El banco Santander cubrirá por su parte un 4,79 por ciento de la ampliación de capital (unos 9,51 millones). A su vez, ha firmado un contrato con Prisa para asegurar y colocar un 40% de la ampliación valorado en unos 79,5 millones de euros. En un primer momento la entidad que preside Ana Patricia Botín iba a ser la única aseguradora de la operación pero finalmente se han sumado Alantra y Morgan Stanley, que ha respaldado el 17 por ciento restante (11,2 y 15,03 millones de acciones respectivamente). Así, las tres entidades se reparten el riesgo de tener que cubrir los 120 millones restantes.

Las tres firmas se reparten el riesgo de tener que cubrir los 120 millones restantes

En cuanto al resto de los accionistas de Prisa, HSBC, que tiene más de un 10% del capital del grupo, no ha querido pronunciarse sobre si acudirá a la ampliación u optará por diluirse como tras la última ampliación. Por su parte, fuente financieras explican que Telefónica está estudiando todavía si acudir a la ampliación o no, aunque si lo hace será solo para mantener su posición y no diluirse. No hay que olvidar que la teleco, que posee el 9,5% de la dueña de Cinco Dias, quiere salir del grupo aunque "no tiene prisa". "Harán lo que sea mejor para defender su inversión y la operación les parece buena para los intereses de la firma", explican fuentes cercanas.

Telefónica hará "lo mejor para defender su inversión"

El fondo israelí Adar, con un 7,29", tampoco ha querido hacer comentarios sobre su futuro en el capital del grupo y sobre si finalmente respaldará la ampliación de capital para comprar Prisa. Lo único que parece descartado es que el mexicano Alcántara, dueño de Grupo Herradura, vaya a acudir. A la última no fue y se diluyó del 8 al actual 5 por ciento.

El consejo de administración de Prisa además de publicar el folleto de la ampliación, fijó en 1,33 euros por acción el precio de la operación, lo que implica un descuento del 20 por ciento con respecto a la cotización media de la compañía en bolsa en las últimas semanas. La decisión hundió en bolsa al grupo de medios un 5,8% hasta los 1,675 euros por título.

En cuanto al futuro de la ampliación, fuentes del grupo la dan casi por cubierta entera mientras otras fuentes cercanas al consejo señalan que se está buscando a un nuevo socio para que entre en el capital suscribiendo el resto de las acciones, lo que le daría acceso a hacerse con un 12,2% de la compañía y ser el segundo accionista más importante.