Disney cierra la compra de 21st Century Fox por 71.300 millones de dólares

Disney ha cerrado hoy la compra de 21st Century Fox, la división de entretenimiento de Fox, por 71.300 millones de dólares tras haber recibido en las últimas semanas luz verde de los reguladores de varios países.

De la operación nace un gigante del entretenimiento de un tamaño nunca visto hasta la fecha, que englobará bajo su paraguas, entre otros contenidos, a Star Wars, Marvel, Pixar, The Simpsons y Avatar.

La adquisición y los contenidos que implica allana el camino para el lanzamiento previsto este 2019 del servicio de suscripción de Disney, Disney+, con el que pretende competir con Netflix, el líder del sector.

Disney toma el control, entre otros, del estudio 20th Century Fox, los canales FX y National Geographic o el 30% del servicio de suscripción Hulu, con lo que alcanzará el 60% de la plataforma.

"La combinación de la riqueza de contenido creativo y talento comprobado de Disney y 21st Century Fox crea la compañía de entretenimiento global preeminente, bien posicionada para liderar en una era increíblemente dinámica y transformadora", dijo el consejero delegado de Disney, Bob Iger, en un comunicado.

La compra provocaría un despido masivo en Disney que podría afectar a uno 4.000 trabajadores

La compañía de Iger ha prometido a los accionistas un ahorro de 2.000 millones de dólares hasta 2021, lo que provocará un despido masivo que, según algunas estimaciones, afectará a 4.000 trabajadores. Con la adquisición, Disney absorbe 15.400 trabajadores de 21st Century Fox.

Pese a la venta de la división de entretenimiento, el hasta ahora propietario del imperio Fox, el magnate Rupert Murdoch, mantendrá la propiedad de Fox News y de Fox Sports 1 (FS1), agrupados bajo Fox Corporation, enfocada en noticias y deportes.

A finales de 2017 Disney ofertó 52.400 millones de dólares por la operación cerrada hoy, pero una propuesta de Comcast a Fox por 65.000 millones obligó a la compañía a elevar la oferta hasta 71.300 millones, lo que equivale a 38 dólares por acción.

Las condiciones de la operación permiten a los accionistas de 21st Century Fox elegir entre recibir 51,57 dólares en efectivo por sus títulos o cambiarlos por 0,45 acciones del nuevo conglomerado Disney. Disney ya era el gran dominador de Hollywood antes de la compra gracias a exitosas marcas como Lucasfilm, Pixar o Marvel.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, tres de las cinco películas más taquilleras del año pasado en todo el mundo pertenecieron al grupo de Mickey Mouse. Avengers: Infinity War fue la número uno con 2.048 millones de dólares, Black Panther se colgó la medalla de plata con 1.347 millones, e Incredibles 2 se situó en cuarto lugar con 1.243 millones.

Disney también ha empezado 2019 con fuerza, ya que Captain Marvel, que apenas lleva dos semanas en la gran pantalla, encabeza la lista de cintas más taquilleras en todo el mundo con 779 millones de dólares.

Solo a lo largo de 2019, Disney tiene previsto lanzamientos muy destacados como las nuevas versiones de Dumbo, Aladdin y The Lion King, la cuarta entrega de Toy Story, y, por encima de todo, dos películas que prometen romper récords de taquilla: Avengers: Endgame de Marvel y el episodio IX de Star Wars.

El liderazgo de Disney en el cine podría reforzarse gracias a la compra de la parcela de cine de Fox, que incluye los derechos sobre los personajes de cómic de X-Men y Deadpool. Fox también tiene en su poder a Avatar, la película más taquillera de todos los tiempos con 2.788 millones de dólares y de la que su director James Cameron prepara al menos cuatro secuelas.

En cuanto a la pequeña pantalla, Fox cuenta con una de las mejores colecciones de series de Estados Unidos con The Simpsons como incuestionable punta de lanza.

La parte de Fox dedicada a la televisión, que además incluye los potentes canales FX o National Geographic, también es la responsable de otras series como Modern Family, Family Guy, This is Us, American Horror Story, The X-Files o The Americans.

Todas estas producciones en la pequeña y la gran pantalla, unidas al catálogo familiar y animado de Disney, podrían ser una baza clave del grupo para atraer al público en su inminente batalla frente a líderes del streaming como Netflix.