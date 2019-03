Ultimátum de Norwegian en Mallorca y Canarias: suspende el empleo a quien no se traslade

El plan de reestructuración de Norwegian ha chocado de lleno con los sindicatos, que se han negado a aceptar el cierre de las bases de Gran Canaria, Tenerife y Palma de Mallorca porque la firma "ha sido incapaz de acreditar las causas organizativas y productivas" de la medida.

Así, han rechazado un acuerdo para trasladar a toda la plantilla a las bases de la Península, principalmente Madrid, y han denunciando que es "ilegal que la aerolínea imponga los cierres" en las islas. "No hemos podido aceptar la oferta de Norwegian porque el cierre de bases no estaba ajustado a la legalidad", explica Ricardo Oso, delegado de USO en Norwegian.

Ante la falta de acuerdo, la compañía de bajo coste noruega ha lanzado un ultimátum a los sindicatos: o traslado o suspensión temporal de empleo. En concreto, ha presentado un Procedimiento colectivo de suspensión de contratos y reducción de jornada para dejar sin empleo y sueldo durante un máximo de un año a todos los pilotos y tripulantes de cabina (TCP) que no acepten o soliciten un traslado geográfico cuando se retiren los aviones de las bases de Palma y de Canarias. El cierre en Mallorca tendrá lugar el próximo uno de abril y las de Canarias en noviembre, por lo que todavía hay tiempo para llegar a algún tipo de acuerdo.

Desde Norwegian explican que durante la suspensión temporal del contrato, que es una opción recogida en el estatuto de los trabajadores, la compañía seguirá pagando la seguridad social a sus trabajadores y que estos podrán optar entre cobrar el paro o buscar otro trabajo. A su vez, aseguran que "siempre están abiertos a llegar a algún tipo de acuerdo" y que todo aquel que quiera trasladarse lo puede pedir sin problema. Una estrategia que parece un pulso a los sindicatos para conseguir lo mismo sin alcanzar un acuerdo global. En este punto, también matizan que ofrecen un plus de traslado y compensaciones y reiteran su "compromiso con sus empleados".

Lo único que la aerolínea descarta es replantearse el cierre de las tres bases ya que forma parte del plan de ajuste y reorganización de rutas de la firma para asegurar su futuro. No en vano, la compañía tiene una elevada deuda y debe hacer frente al alza del combustible en plena guerra de precios tras años creciendo a doble dígito. En este sentido, también va a cerrar la base de corto radio de Roma y dos en EEUU. Esta medida no implica que se vayan a suspender los vuelos de la compañía a las islas, solo que los aviones no tendrán la base ahí y que las rutas se operarán con tripulaciones de otras ciudades.

"Ley de chiringuitos"

Según denuncia USO, entre las causas esgrimidas por Norwegian para ordenar el cierre de bases estarían "la ausencia de una regulación consolidada del régimen especial de los chiringuitos" o "las condiciones y circunstancias relacionadas con el alquiler de vehículos ofrecidos por las empresas de renting", según manifiesta en el informe que ha presentado a los sindicatos.

Por parte de USO se ha presentado una propuesta con 14 puntos en la que se recoge un plan de medidas de acompañamiento social perfectamente asumibles por parte de la empresa para facilitar el traslado forzoso de la plantilla afectada, así como la reestructuración de la producción en España. Entre las medidas presentadas se incluyeron las reducciones de jornada voluntarias, los destacamentos temporales en las bases de origen, los contratos fijos discontinuos o el uso más flexible de los billetes para poder regresar a casa, entre otras.

"Todas las medidas propuestas han sido rechazadas por la compañía, mostrando claramente la determinación de Norwegian de no negociar un acuerdo y pretender imponer exclusivamente sus propias medidas", destaca Oso.