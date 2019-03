Keensight Capital lanza un fondo de 1.000 millones para Europa

Un nuevo jugador se lanza al mercado del capital privado español. En esta ocasión se trata de la gestora Keensight Capital que ha lanzado un fondo de 1.000 millones de euros con el foco puesto en empresas relacionadas con los sectores de IT y sanidad en Europa. Como suele ser habitual en este tipo de gestoras, no cuenta con un presupuesto determinado para España (capital allocation), aunque su socio director, Jean-Michel Beghin, ha explicado a elEconomista que "España está muy en el punto de mira". "En España vemos buenas oportunidades, tenemos previsto hacer un montón de cosas", continúa Beghin.

Esto, sin ir más lejos, se materializó el pasado mes de febrero con su entrada en el accionariado de Asti Mobile Robotics, empresa española líder en la Industria 4.0, en la que ha tomado una participación minoritaria. El objetivo de la gestora europea con esta compañía pasa por proporcionarles el pulmón financiero necesario para seguir impulsando su crecimiento, tanto orgánicamente como inorgánicamente -analizan compras en Europa y en Estados Unidos-.

No obstante, por el momento no se plantean abrir una oficina en Madrid. Según Javier López Moras, director de inversión de Keensight, "continuamente estamos viajando a multitud de ciudades de España con todo el equipo, por lo que por ahora no necesitamos contar con una oficina de representación".

Perfil de compañía

En cuanto al tipo de compañía que buscan, Beghin explica que en sanidad el perfil que buscan es "algo fácilmente escalable, desde medtech a clínicas de fertilidad o negocios relacionados con pharma". En la parte de IT, su objetivo pasa por "empresas de software, industria 4.0, automatización, entre otras". El ticket que tiene son empresas con unos ingresos de entre 15 y 200 millones. Además, esta gestora suele evitar procesos competitivos y quiere negociaciones bilaterales. Casi todas sus inversiones han sido en el mercado primario.

Respecto a este muevo vehículo, es destacable que ha superado con creces su objetivo previsto el pasado otoño de 750 millones de euros -su fondo anterior fue de 450 millones-. Cabe recordar que esta firma gala nació en el año 2013 como una spin-off de Rothschild.