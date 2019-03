Siemens supera a Huawei como la compañía que más patenta en Europa

La multinacional alemana Siemens fue la compañía que más solicitudes de patente presentó el pasado año 2018 en Europa. La corporación con sede en Múnich superó de esta manera a la china Huawei, que el año anterior había superado a la alemana en la clasificación anual que realiza cada año la Oficina Europea de Patentes.

Siemens presentó este año hasta 2.493 solicitudes de patente en Europa, superando así las 2.485 que realizó Huawei. En tercer lugar se situó este año la coreana Samsung, que con 2.449 patentes superó el tercer lugar del año anterior. La también coreana LG pasó este año del tercer al cuarto lugar tras presentar 2.376 solicitudes de patentes. El conglomerado industrial estadounidense de tecnología militar United Technologies bajó este año del tercer al quinto lugar con 19.83 solicitudes.

La clasificación de las diez mayores empresas con solicitudes de patentes en Europa en 2018 la completan la europea Royal Philips (1.617 solicitudes); la estadounidense Qualcomm (1.593); la europea Ericsson (1.472); la estadounidense (1.307); y la europea Robert Bosch (con 1.286 solicitudes de patentes).

La multinacional alemana ha regresado este año a liderar el podio de patentes -la última vez que la compañía se clasificó en primer lugar en Europa fue en 2011- gracias a su apuesta por la digitalización. Más del 25% de las patentes de la compañía alemana pertenecen a las áreas de Industria 4.0 y digitalización, donde Siemens presentó un número de solicitudes de derechos de propiedad intelectual considerablemente mayor que en el año anterior.

La compañía también dio parte de un crecimiento sustancial en las áreas de inteligencia artificial y ciberseguridad. "La clasificación demuestra que Siemens está continua y consistentemente desarrollando proyectos de innovación sobresalientes, en particular en tecnologías digitales", asegura Beat Weibel, director del departamento de Propiedad Intelectual de Siemens. "No obstante, nuestra atención no se centra solo en el número de patentes, sino también en la calidad y la amplia distribución regional de nuestros derechos de protección. Sobre todo, la digitalización y la importancia del negocio de servicios están haciendo necesaria una cobertura más amplia", afirma el directivo. En la actualidad, Siemens posee un total de más de 65.000 patentes.