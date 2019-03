Renfe lanza un concurso para comprar locomotoras de AVE por 295 millones

Renfe avanza en su plan de renovación y ampliación de su material rodante para hacer frente al alza de la demanda y la liberalización del transporte de pasajeros. El consejo de administración del operador ferroviario, que prevé licitar la comprar de trenes de Cercanías por 2.500 millones de euros antes de que cambie el Gobierno, ha aprobado hoy lanzar un concurso para adquirir 26 locomotoras de alta velocidad por unos 295 millones de euros. Estas nuevas cabezas motrices se destinarán a completar la transformación en AVEs de los tren hotel en desuso y así reforzar la flota de alta velocidad.

El contrato, que está dividido en dos lotes, incluye la compra de las cabezas motrices por unos 185,64 millones de euros (Lote 1), su mantenimiento integral durante el periodo de garantía general y el mantenimiento, a su vez, de las composiciones de coches con los que formarán los trenes durante el mismo periodo (Lote 2). En esta línea, el Lote 1 contempla al adquisición y mantenimiento de hasta 14 cabezas motrices adicionales y el segundo, el mantenimiento de los 13 tren Hotel que se convertirán en AVE, con opción a sumar otros seis. Este lote de explotación está valorado en 109 millones de euros.

Renfe ha decidido ampliar su parque de rodadura desplazable ante la evolución previstas de la red de infraestructuras, en la que, como en el AVE entre Madrid y Badajoz, se producirá un periodo transitorio de coexistencia en los mismo corredores de vías de diferentes pasos (el AVE no está empezado en la parte que atraviesa Castilla la Mancha).

Así, ante el aumento de los kílometros de alta velocidad y el alza de la oferta, el operador ha decidido reforzar su flota. No en vano, el número de viajeros de la alta velocidad ha hilado un nuevo récord en 2018 tras crecer un 3,8% hasta los 21,33 millones de pasajeros y lograr una ocupación media del 75,2% (0,1 puntos más). Para los trenes es una ocupación muy alta puesto que realizan varias paradas durante el trayecto y no todos los que se suben en un punto llegan al final de la ruta. En este punto, Renfe ha asegurado en más de una ocasión no tiene suficientes trenes AVE para cubrir el servicio por lo que se ha negado a alquilarle unidades a Acciona y Air Nostrum, tal y como le exige la Comisión Nacional de los Mercados y laCompetencia (CNMC).

En cuanto a la transformación de los tren hotel, Renfe adjudicó a Talgo el año pasado un contrato para convertir 13 unidades de este tipo de convoyes en desuso en trenes capaces de circular a 330 km/h por 101 millones de euros. Un monto que se elevaría hasta los 151 millones si Renfe ejerce la opción que incluye un contrato de reforma de seis trenes adicionales.

El contrato para convertir los coches contempla instalar un sistema de rodadura desplazable, para que puedan circular indistintamente y sin detenerse por vías convencionales y alta velocidad, y realizar mejoras como instalar nuevos sistemas de climatización o equipamiento para ofrecer wifi.

La llegada de estos trenes se suma a la compra de 30 trenes de súper alta velocidad a Talgo (modelo Avril).