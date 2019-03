Dimite Richard Plepler, el presidente de HBO, tras ser adquirida por AT&T

El presidente y consejero delegado de la compañía de entretenimiento HBO, Richard Plepler, anunció hoy su dimisión en una carta sus empleados en un momento en el que la empresa está siendo reestructurada tras haber sido adquirida por AT&T hace ocho meses.

Según fuentes consultadas por el New York Times, Plepler abandona su puesto después de casi tres décadas en la empresa porque sentía que tenía menos independencia después de que la compañía de telecomunicaciones AT&T comprara Time Warner, la matriz de HBO, por 85.400 millones de dólares el año pasado.

"Aunque es muy duro pensar en dejar la empresa que quiero, y a la gente que quiero que trabaja en ella, es el momento adecuado para hacerlo", dijo Plepler en el mensaje.

Su salida se produce poco después de que se filtrara información de que el antiguo presidente de la compañía de la competencia NBC Entertainment, Bob Greenblatt, negociaba con el director de WarnerMedia, John Stankey, para obtener una posición en la que supervisaría las actividades de HBO.

Stankey, por su parte, afirmó en un comunicado enviado al New York Times que la "visión, energía y pasión" de Plepler "ayudaron a impulsar la marca de HBO hasta lo que se ha convertido en la actualidad".

"Richard es uno de los ejecutivos en nuestra industria de mayor éxito y he tenido la suerte de contar con su apoyo en los últimos meses", agregó.

Plepler se unió a HBO en 1992, y ha ocupado el puesto de presidente desde 2007 a 2012, cuando fue nombrado además consejero delegado con la jubilación de Bill Nelson.

Bajo su dirección, HBO ha ganado más de 160 Emmys y ha cosechado éxitos de la talla de 'Game of Thrones' (Juego de Tronos), 'Veep', 'True Blood' o 'The Newsroom', y supervisó el lanzamiento de las plataformas de streaming de HBO Go y HBO Now.

Su carrera profesional se vio impulsada durante la época dorada de la televisión por cable de EEUU con producciones como la de 'The Sopranos', 'Sex and the City' o 'Girls'.