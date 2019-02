La ingeniería pública Ineco desembarca en el mercado australiano

Ineco ha conseguido su primer contrato en Australia. La ingeniería pública participará en la modernización de la red ferroviaria de cercanías de Sidney, operada por Sydney Trains. Con el rol de Integrador de Sistemas, Ineco será la encargada de apoyar a la autoridad Transport for New South Wales (TfNSW) en la definición, integración e implementación de los nuevos sistemas ferroviarios para de la red, junto a Network Rail Consulting, Acmena y The Go-Ahead Group. Se trata de un rol crítico para que la red incremente sensiblemente su capacidad y pueda absorber la demanda futura.

Este proyecto consta de tres líneas de acción: la actualización de todas su red de señalización a ETCS nivel 2; la implementación del sistema ATO (Automatic Train Operation) para ayudar al maquinista; y la instalación de un sistema de gestión de tráfico ferroviario para mejorar la eficiencia de incidencias y el servicio de toda la red.

Este programa se enmarca dentro del plan "Más trenes, más servicios", puesto en marcha por TfNSW, el pasado mes de junio, que busca modernizar la red ferroviaria de Sidney, para así mejorar la experiencia de los usuarios.

El proyecto supone el primer contrato de Ineco en Australia, país en el que se están realizando grandes inversiones en infraestructuras y donde las empresas españolas del sector son referencia, como ACS, Ferrovial y Acciona.

Apuesta internacional

Ineco refuerza así su apuesta internacional, con una presencia en más de 50 países. Entre los últimos mercados en los que ha entrado figura Estados Unidos, donde aterrizó con un contrato para el aeropuerto de Newark (Nueva Jersey). En 2017, la firma que ahora preside Carmen Librero facturó 47 millones de euros, un 14,6 por ciento menos por la finalización de algunos proyectos relevantes. Este importe representó el 20,66 por ciento de la cifra de negocio total del grupo dependiente del Ministerio de Fomento.