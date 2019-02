El auditor destaca que Naturgy tiene comprometidos 83.630 millones en compras de gas

EY, auditor de Naturgy, llama la atención sobre los contratos firmados por la compañía para abastecerse de gas natural, que ascienden a 83.630 millones de euros, e indica que su evaluación "requiere la aplicación de juicio crítico" en relación a la evolución del mercado en los próximos años y al cumplimiento de las cláusulas incluidas en los mismos.

Naturgy ha remitido a la CNMV sus cuentas anuales consolidadas del pasado 2018 y el auditor, entre las cuestiones clave de la auditoría, incluye los contratos de compra de gas a largo plazo que ha firmado durante el pasado ejercicio. Entre ellos destacan los suscritos con Sonatrach, la empresa pública argelina, que, de acuerdo con la práctica habitual del sector, suelen tener una duración que alcanza los 20 ó 25 años.

Estos contratos están sujetos a cláusulas de confidencialidad y de volúmenes de adquisición mínimos (conocidas como take or pay en la jerga sectorial) por las que el comprador asume la obligación de pagar el valor de la cantidad del hidrocarburo contratada, con independencia de que la reciba o no, así como mecanismos de revisión de precios indexados a las cotizaciones internacionales y a los precios de los países de destino del gas.

La empresa presidida por Francisco Reynés ha firmado estos contratos, que ascendían a 83.630 millones el 31 de diciembre de 2018, al objeto para abastecerse físicamente del hidrocarburo, según sus estimaciones periódicas de compra y venta. De acuerdo con esta consideración, como apunta EY, los ha considerado para "uso propio" y los ha dejado al margen del alcance de la normativa contable NIIF 9 "instrumentos financieros".

El auditor entiende que la evaluación de estos contratos "requiere la aplicación de juicio crítico por parte de la Dirección del Grupo en lo relativo a las estimaciones de oferta y demanda a corto, medio y largo plazo", así como en "el cumplimiento de las cláusulas incluidas en los contratos para determinar su calificación como contrato de uso propio".

Compras por 7.677 millones este 2019

En el informe consolidado, la compañía detalla que en el importe señalado por los auditores también se incluyen compromisos a largo plazo para adquirir energía eléctrica, y avanza su previsión de compras para los próximos años: 7.677 millones durante este 2019, 7.765 millones para 2020, 7.729 millones para 2021, 6.709 millones para 2022, 6.494 millones para 2023, con un resto de 47.290 millones para los siguientes ejercicios.

La compraventa de gas natural es uno de los pulmones económicos del Grupo, que comercia con él globalmente gracias a su flota de buques metaneros. Durante el pasado 2018 este negocio experimentó un crecimiento del 79,7%, aportando 496 millones a la cuenta de resultados, en buena medida gracias al incremento de la cotización de la materia prima, que aumentó un 27,5% durante el ejercicio.