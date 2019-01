Bankia ofrece todas las plataformas de pago disponibles

Bankia es la primera entidad financiera en España que ofrece a sus clientes la posibilidad de utilizar las principales plataformas de medios de pago digitales disponibles en el mercado. De esta manera, los clientes del banco, en función de sus preferencias, pueden realizar sus pagos digitales a través de Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, PayPal o Bizum.

Los clientes de Bankia pueden integrar su cuenta PayPal en los canales del banco, siendo la primera entidad en España en firmar un acuerdo de estas características con la compañía norteamericana. El objetivo es que los usuarios tengan acceso a toda la gama de soluciones digitales que hacen más fáciles, cómodos y seguros sus pagos, al no tener que recurrir al dinero efectivo.

"Para Bankia, la tecnología es una oportunidad muy importante con la que pretendemos hacer la vida más fácil a nuestros clientes y ofrecerles la mejor experiencia de usuario posible, ajustándonos a sus necesidades y a su ritmo y nivel de digitalización", ha asegurado el director general adjunto de Banca de Particulares de Bankia, Fernando Sobrini.

Según Sobrini, estos acuerdos se enmarcan en la apuesta decidida de Bankia por la tecnología y ponen de manifiesto que, para el banco, "lo importante es poner al cliente en el centro y ofrecerle los mejores productos y servicios digitales".

Clientes digitales

El Plan Estratégico 2018-2020 de Bankia recoge como una de las palancas de crecimiento para los próximos años el mundo de los medios de pago, para lo cual la entidad ha firmado alianzas estratégicas con las principales compañías del mercado.

El banco tiene cerca de tres millones de clientes digitales, si bien se elevarán hasta los cinco millones al finalizar el ejercicio 2020, tras elevar la base en dos millones de personas. Así, al finalizar el Plan Estratégico, más del 65% de los clientes del banco tendrá perfil digital y más del 35% de las compras se realizará por estos canales.

En el caso de los clientes digitales, la opción del teléfono móvil para relacionarse con el banco sigue ganando importancia y se ha convertido en la primera vía de conexión. Así, cerca del 44% de los usuarios digitales emplea únicamente el teléfono móvil, mientras que el 38,7% combina el uso de Bankia Online a través del ordenador y el móvil; y el 17,6% se conecta solo mediante el ordenador.

Para comunicar esta apuesta tecnológica, Bankia lanza una campaña publicitaria mediante un spot en diferentes versiones (de 45", 30", 20" y 10") que se emite en cines, televisión, radio y en medios digitales. Además, las oficinas se han vinilado con la nueva campaña.

La imagen se apoya en un mítico éxito musical de los años 80 del grupo italiano Righeira. Los protagonistas del spot no utilizan dinero en efectivo en sus transacciones más cotidianas. El spot gravita sobre un mensaje directo: "No uses dinero". Porque solo en Bankia los clientes pueden pagar con todas las plataformas digitales de forma fácil y segura.