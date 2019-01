Hiroto Saikawa (Nissan): "Lo que descubrimos sobre Carlos Ghosn es grave y poco ético"

Saikawa es presidente de Nissan desde que echaron del cargo a Carlos Ghosn, al que está muy agradecido por lo mucho que ha hecho por la empresa, aunque está "impactado" por la gravedad de lo que han descubierto en la investigación interna contra él. Matiza que la Alianza con Renault es incuestionable y que no es momento para plantear cambios en la estructura accionarial.

Han pasado dos meses desde el arresto de Carlos Ghosn. ¿Qué sentimiento experimenta?

Estoy conmocionado y con problemas para digerirlo. He trabajado muchos años con Ghosn, hemos pasado tiempos difíciles juntos y he aprendido mucho de él. Ha sido un líder notable en la recuperación de Nissan y en la puesta en marcha de este grupo. Sigo pensando que lo que ha hecho es considerable. Pero lo que descubrimos es grave y poco ético, por lo que cuando me enteré en octubre, no tuve más remedio que iniciar una investigación interna e informar a la junta directiva. Estos hechos me hieren sinceramente y ofenden el orgullo de los que trabajan para nuestro grupo.

La investigación judicial está en curso. ¿Habrá más revelaciones?

Ghosn fue acusado por el fiscal por ciertos hechos. Pero la investigación interna reveló otros elementos que pueden o no dar lugar a nuevas acusaciones. Corresponderá al fiscal. La investigación interna sugiere que se trata de manipulación y ocultaciones intencionadas.

Algunos han visto en este caso una conspiración para apartar a Ghosn...

¿Cómo se puede imaginar eso? ¡Es absurdo y no puedo entender cómo alguien puede creerlo! Los hechos son serios y fui el primero en sentirme impactado por lo que la investigación mostró.

¿Por qué estos casos contra Carlos Ghosn, algunos de 2008, saltan ahora a la luz?

La Justicia fue alertada este verano por irregularidades recientes. Pero el fiscal ha investigado y descubierto otros hechos más antiguos. Por mi parte, no se me informó de estos procedimientos internos y judiciales hasta el otoño.

¿Cómo pueden explicarse entonces estas revelaciones repentinas?

En 2017, después de las inspecciones defectuosas de algunos modelos que tuvieron que ser retirados, reforcé nuestro sistema de alerta interno, que está abierto de forma anónima a todos los empleados para revelar cualquier anomalía. No tenía idea de que llevaría a tales revelaciones. Pero esto ha ayudado a cambiar la mentalidad internamente.

Se han levantado sospechas de que ha tratado de echar a Ghosn porque estaba a punto de despedirle.

No sé si estaba tratando de echarme, ¿cómo lo sabría? Nunca he oído hablar de ello. Por supuesto, a veces, teníamos puntos de desacuerdo, pero puedo asegurarles que no eran de un nivel tan alto como para que me sintiera amenazado.

¿La alianza sigue siendo importante para usted?

¡La alianza no es importante, es crucial! Hace casi veinte años, yo estaba entre los que trabajaron en el propio diseño de la alianza. Crecí con ella y hoy estoy convencido de es una ventaja competitiva clave para nuestras empresas. Mejora enormemente nuestra eficiencia y nunca haré nada que pueda dañar o debilitarla, todo lo contrario. Y no harán que nadie crea que yo podría intentar dañar a la Alianza.

¿Entonces la alianza continuará?

¡Por supuesto! Más que nunca. Seguimos trabajando juntos a diario y nos estamos preparando para el futuro, eso es esencial. No hay nadie en Nissan, Renault o Mitsubishi que piense prescindir de esta alianza. Es lo que nos permite competir con los gigantes de la industria automotriz.

¿Pero no deberían cambiar las cosas en el frente accionarial?

Los mercados financieros o algunos analistas creen que la participación cruzada inmoviliza demasiado efectivo. Otros creen que nuestra estructura accionarial debería cambiarse. Pero esa no es en absoluto la prioridad en este momento. Nuestra historia común ha demostrado que tener una participación cruzada permite construir nuestra asociación a largo plazo. Pero lo importante hoy es estabilizar las cosas y trabajar con confianza, ¡no saber si Nissan debería poder ejercer el derecho de voto en Renault! Hablaremos del capital en un ambiente tranquilo.

¿No será necesario que las empresas se fusionen algún día?

La alianza tal y como está hoy funciona perfectamente sobre la base de los principios establecidos desde el inicio: una cooperación estrecha y mutuamente beneficiosa, respetando la identidad y la autonomía de cada socio. Lo que importa no es el vínculo legal o de capital, sino el vínculo operativo diario entre los equipos. Nuestra preocupación actual no es una fusión, sino fortalecer continuamente la alianza para que las futuras generaciones de directivos puedan beneficiarse de ella como lo hacemos hoy. Juntos hemos acumulado años de experiencia. Es esta experiencia la que debe seguir siendo valorada, sobre todo porque nuestra industria se enfrenta a retos tecnológicos considerables.

¿Teme el poder del Estado francés?

No tenemos ningún problema con el hecho de que el Estado sea accionista de Renault. El Estado francés no impone nada a Nissan.

Sus prioridades en Nissan ¿son?

Sobre todo, restaurar la confianza en el gobernanza de Nissan. Debemos cambiarla para asegurarnos de que los errores que se han cometido no se repitan. La segunda prioridad es comercial. Debemos continuar y ampliar nuestra recuperación en EEUU. También estamos sufriendo en el mercado europeo, pero nuestras posiciones son fuertes en el mercado chino.

¿Quiere ser el presidente del consejo de administración de Nissan?

La elección del nuevo presidente de Nissan no es un asunto urgente, y esperará hasta que se den las condiciones necesarias para que surja un consenso en el consejo de administración. Esto sólo puede ocurrir después de nuestra próxima asamblea general, cuando el consejo haya sido parcialmente renovado.