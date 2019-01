Ibercaja ficha a Morgan Stanley y JP Morgan para su salida a bolsa

Ibercaja ha fichado como coordinadores de su salida a bolsa a Morgan Stanley y JPMorgan en el marco de su plan para cotizar antes de finales de 2020, según publicó el jueves Bloomberg. La entidad financiera ya había contratado en 2018 a Rothschild como asesor global de la operación.

El banco quiere que la fundación, la antigua caja de ahorros, baje del 50% del capital, como requiere el Banco de España y el BCE. La normativa incluso abre la puerta a que el supervisor requiera un porcentaje inferior si éste le permite el control.

La Fundación Bancaria Ibercaja controla ahora el 87,8%. De entrada, la salida a bolsa sería a través una oferta de acciones existentes (OPV) por el 35%, que podría combinarse con una ampliación de capital (OPS).

La entidad intentará en la ventana de esta primavera llevar a cabo el debut, aunque no descarta aplazarlo a otoño o, incluso, el próximo ejercicio si las condiciones del mercado no lo permiten. No está dispuesta a aceptar un descuento bajo.