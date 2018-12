¿Pensaba pagar la reforma del piso con la hipoteca? Ya no podrá

Cristina Triana Madrid

A partir de mañana el Banco de España contará con nuevos poderes en el mercado hipotecario, que impedirán que se produzcan de manera generalizada excesos en la concesión de crédito como los que se vivieron antes de la burbuja.

Así, según recoge el Real Decreto-ley 22/2018 publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, desde el martes, el Banco de España contará con la capacidad de imponer límites al endeudamiento máximo de quien firma una hipoteca (teniendo en cuenta su nivel de renta), como del porcentaje de capital que concede teniendo en cuenta las garantías aportadas (el porcentaje de capital máximo financiado sobre el valor de compra o sobre el valor de adquisición).

Aunque el mercado hipotecario es hoy más sensible a estos dos indicadores -aunque no existe una norma obligatoria las hipotecas que financian el 100 por 100 del valor de la vivienda no son vistas con buenos ojos por los supervisores-, en los años previos a la burbuja fueron habituales estos créditos; incluso los que ofrecían un capital superior para reformar la vivienda, amueblarla o, incluso, comprar el coche.

Con la nueva normativa macroprudencial del Banco de España, estas políticas se quedan enterradas. Al igual que ya sucede en otros países, en caso de que el Banco de España detecte que ciertas políticas de este tipo pueden suponer un riesgo sistémico, podrá frenarlas.

Las medidas aprobadas por el Ejecutivo español -que también afectan a coste de financiar a sectores con riesgo de 'burbuja' o que da la capacidad al organismo gobernado por Pablo Hernández de Cos de limitar las inversiones en renta fija o derivados del sector- serán por ahora coordinadas en el Comité de Estabilidad Financiera.

Este grupo está formado por los tres supervisores financieros -Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros- y el Ministerio de Economía. En el futuro, las medidas a tomar en caso de amenaza de crisis se discutirán en la Autoridad Macroprudencial, que se encuentra en proceso de creación

Más poder para la CNMV

Al igual que el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros contarán con nuevas herramientas de control. En el caso del organismo que preside Sebastián Albella, la nueva normativa le habilita para solicitar reservas de liquidez extra para afrontar posibles picos en los reembolsos.

Por su parte, Seguros podrá limitar las inversiones de las aseguradoras si aprecia riesgo sistémico en ciertos activos, además de vetar ciertas operaciones en el caso de que dañen los fondos propios de las compañías y eso ponga en riesgo la estabilidad financiera.