BBVA lanza un seguro para mascotas que se puede contratar digitalmente

Las mascotas son un miembro más para las familias españolas y éstas no dudan en llevarlas con ellas a todos lados. Pero tan importante es el cariño que se les da como la responsabilidad que se tiene con ellas. Esta idea no parece extenderse entre los dueños de animales de compañía, ya que según un estudio publicado en 2017 por la correduría de seguros veterinarios Santévet, el 98% de las mascotas en nuestro país no cuenta con un seguro veterinario contratado por sus dueños.

Sin embargo, tener una mascota en casa puede suponer un gasto importante para la economía familiar, ya que pueden enfermar, perderse u ocasionar algún incidente. Por eso, BBVA ha ampliado recientemente su catálogo de seguros con la incorporación de un seguro para mascotas –tanto perros como gatos de compañía– que se puede contratar digitalmente –a través de la app del banco o de su página web www.bbva.es– y ofrece asistencia veterinaria en caso de accidente o enfermedad.

Dispone de dos modalidades: un seguro de salud y un seguro esencial que cubre los gastos por accidente

Este seguro dispone de dos modalidades diferentes, una completa que funciona como un seguro de salud para la mascota, pues proporciona asistencia veterinaria en caso de accidente o enfermedad. Y, por otro lado, una modalidad esencial que cubre los gastos por accidente.

Asimismo, contratando este seguro, se tiene acceso a otras coberturas, como los gastos de extravío de la mascota, defensa jurídica, servicio telefónico de orientación y consultas durante 24 horas para resolver dudas sobre legislación, alimentación, vacunas, problemas de comportamiento o cuidados generales. Del mismo modo, el seguro posibilita la contratación opcional de la cobertura de responsabilidad civil, independientemente de la raza del animal, y contempla también la opción de que una residencia canina o felina atienda a la mascota en caso de que su dueño precise de un ingreso hospitalario por una intervención quirúrgica.