Pablo Puey, director general de Citroën: "El Gobierno tiene que informar mejor sobre el diésel"

Defensa enconada de los motores de combustión en general y del diésel en particular. Ésa es la premisa que comparten los presidentes y directores general de la mayoría, por no decir todas, las marcas de automoción con presencia en España. El anuncio de hace tan solo unos días del Gobierno de limitar la venta de vehículos de gasolina, diésel o híbridos no enchufables a partir de 2040, y la prohibición de su circulación en 2050, ha puesto en alerta al sector de la automoción.

Así, el director general de Citroën para España y Portugal, Pablo Puey, defendió el martes sin tapujos el diésel en un encuentro con la prensa especializada en motor en la sede de PSA en Villaverde (Madrid). Puey defiende que "el diésel es un combustible con mucho futuro" y afirma que "las ayudas a la compra para vehículos eléctricos que ofrece el Gobierno son sesgadas".

"Tanto el Ejecutivo como la industria de la automoción tienen la obligación de informar mejor a los clientes"

Otra coincidencia con otros altos cargos de la automoción en España es el tema de la antigüedad del parque automovilístico, verdadera "culpable" del problema de contaminación en las grandes ciudades. O al menos de la parte de culpabilidad que tienen los coches. Puey declaró que se debe "atacar" a los vehículos antiguos con planes de achatarramiento, como ocurría con el antiguo PIVE. "Hay que atacar a los vehículos antiguos, más allá de aprobar ayudas sesgadas a coches con escasa oferta y que no tienen una tecnología madura. El parque automovilístico español tiene 12 años de antigüedad", subrayó.

No se cansó Pablo Puey de ahondar en la parte de culpa que tiene el Ejecutivo a la hora de alarmar a la población sobre un problema, el del diésel, que no lo es tal para él. "Tanto el Ejecutivo como la industria de la automoción tienen la obligación de informar mejor a los clientes, pues los coches diésel actuales son mucho más ecológicos en niveles de emisiones y partículas que los antiguos", afirmó Puey.

Un futuro en verde

Pese a todo, Citroën es consciente de que los tiempos están cambiando profundamente en el sector del automóvil. En palabras de Puey, "nos parece que el diésel continuará siendo una alternativa durante varios años, pero hay una normativa europea que nos obliga a bajar las emisiones y nosotros nos adaptaremos. PSA y Citroën siempre han tenido mucha fuerza en el diésel, pero también hicimos motores de gasolina extraordinarios y tendremos que adecuarnos a los tiempos", apuntó en el referido encuentro con la prensa especializada.

Y como hay que mirar al futuro, en el que no sólo hablamos de propulsiones, sino también de movilidad, Puey sostiene que para 2023 Citroën ofrecerá el 80% de su gama con una versión electrificada y el 100% para 2025. Además, afirmó también que el consorcio automovilístico francés (Peugeot, Citroën, DS y Opel) trabaja con plataformas de producción multienergía y que por lo tanto está preparado para fabricar eléctricos "en cualquier momento".

"Las plataformas multienergía nos permiten adaptarnos poco a poco a la demanda. El mercado de vehículos eléctricos es aún inexistente en España. Tendremos que ver cuándo se da la situación para que crezca y haya infraestructuras suficientes e incentivos estables", añadió Puey al final del encuentro.