Marriott informa de un hackeo a la base de datos de Starwood que afecta a 500 millones de clientes

Marriott ha informado que la base de datos de reservas de Starwood ha sido hackeada, lo que podría revelar información sensible de alrededor de 500 millones de huéspedes. Las principales marcas de Starwood son algunas de las principales cadenas hoteleras del mundo, entre las que se encuentran, St. Regis, The Luxury Collection, W Hotels, Sheraton, Westin, Le Meridien, Design Hotels o Four Points.

La investigación de la compañía hotelera ha revelado que una tercera parte no autorizada ha copiado y cifrado la información, así como había reflejo de un acceso no autorizado a la red de Starwood desde el año 2014.

Tras conocerlo, Marriott ha tomado medidas para solucionar el agujero de seguridad, aunque a la información a la que ya han podido acceder los ciberdelincuentes se encuentran nombres, direcciones postales, números de teléfono, correos electrónicos, números de pasaporte, información de la cuenta de Starwood Preferred Guest, fecha de nacimiento y género, entre otros datos personales, según explica la empresa a través de un comunicado.

Los hackers también podrían haber tenido acceso a información más sensible todavía en la base de datos, la información de las tarjetas de crédito y su fecha de caducidad. Aunque Marriott ha aclarado que esta información se encuentra cifrada, existen dos componentes necesarios para descifrar dicha información, y la empresa no descarta que también hayan accedido a dichos componentes.

Mientras prosigue con la investigación, Marriott ha reportado este incidente a la policía y a las autoridades reguladoras, aunque ha declinado dar más información específica.