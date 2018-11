HPE Nimble Storage, la tecnología de almacenamiento flash predictivo única en el mercado

1. Ventajas de la tecnología Nimble.

HPE Nimble Storage cuenta con numerosas ventajas frente a las soluciones más tradicionales, tales como garantizar altísima disponibilidad en todos los modelos (99,9999%), altos rendimientos, la mayor eficiencia de las soluciones de la industria y, sobre todo, la sencillez de gestión.

Otro de los aspectos a resaltar de HPE Nimble Storage son las integraciones con softwares de virtualización y backup ya que permiten que la experiencia del usuario sea mucho más fluida y tenga una menor curva de aprendizaje.

Además de todas estas ventajas, destaca la tecnología de HPE InfoSight, siendo una plataforma de inteligencia artificial capaz de monitorizar y gestionar el soporte de todos los entornos de HPE Nimble Storage que hay instalados en el mundo. Gracias a HPE InfoSight el usuario final puede anticiparse a cualquier situación y evitar incidencias inesperadas.

Quizás lo más interesante de esta inteligencia artificial sea que es capaz de ahondar en la infraestructura del usuario final y monitorizar más allá del propio sistema de almacenamiento.

2. Equivalencias en el mercado.

La plataforma HPE Nimble Storage cuenta con varias características que hacen que sea una plataforma única en el mercado. Las principales diferencias frente a otros sistemas son el alto rendimiento, la altísima disponibilidad garantizada y la reducción de tiempo dedicado a la gestión de infraestructura. Habitualmente es precisamente esta reducción de tiempo lo que más valoran los usuarios ya que, gracias al almacenamiento HPE Nimble Storage, pueden llevar a cabo tareas avanzadas de una manera sencilla y rápida.

Estas características hacen que estemos frente a una plataforma, en cualquiera de los modelos de la familia, con todas las funcionalidades y prestaciones necesarias para los entornos más exigentes, pero con la ventaja de minimizar el tiempo empleado en tareas de gestión y mantenimiento.

3. Mejoras de la velocidad y la eficacia.

La velocidad y eficacia de operación que puede alcanzarse con HPE Nimble Storage son realmente excepcionales. El ejemplo más habitual es que tras una instalación en pocos minutos los usuarios pueden operar toda la plataforma con una curva de aprendizaje casi inexistente gracias a la integración con softwares de terceros. Los usuarios ya suelen conocer estos softwares por lo que conseguen que puedan gestionar su sistema de almacenamiento desde plataformas que ya conocen y con las que trabajan a diario por lo que evitan la complejidad de aprender a utilizar una nueva plataforma. No sólo esto, sino que a través de estas integraciones tendrán acceso a todas las funcionalidades necesarias en un sistema empresarial.

Por otra parte, destaca la velocidad y eficacia de funcionamiento de la plataforma, haciendo referencia con esto al altísimo rendimiento que pueden ofrecer sus sistemas. Un ejemplo concreto es el uso de los discos flash en nuestros sistemas híbridos en los cuales conseguimos habitualmente que aproximadamente el 95% de las operaciones de acceso al almacenamiento trabajen contra el disco flash aunque este sólo represente un 12% del almacenamiento (datos obtenidos a través de HPE InfoSight). Gracias a este funcionamiento ofrece rendimientos de almacenamiento flash al coste de un almacenamiento híbrido.

4. Almacenamiento autónomo: ventajas para el Internet de las cosas.

La explosión del IoT ha empujado a replantear los diseños de nuestros centros de datos. En estos escenarios, el dato se genera en lo que denominamos edge y, por tanto, esta situación les ha obligado a desplazarse de una tendencia que se basaba en la consolidación de entornos a un nuevo contexto donde es necesario descentralizar los CPDs, debido a esta nueva entrada de datos provocada por el IoT.

Aquí juega un papel muy importante la tecnología HPE Infosight, que mejora la experiencia de usuario gracias a la constante monitorización de sus sistemas y que puedan ser gestionados de manera autónoma. También es importante que esta plataforma pueda proporcionar una gestión unificada de manera que permita un gran ahorro de tiempo en la administración de los sistemas.

Tendencia hacia las nubes híbridas ¿Por qué?

A día de hoy se hace evidente que hay cargas de trabajo que, debido a su naturaleza y su funcionamiento, son más adecuadas para la nube. Sin embargo, es visible en los entornos de usuario final que éstas no son todas las aplicaciones y hay muchos entornos o aplicativos en los que la infraestructura local permite al usuario obtener mayores beneficios.

Algunos de los puntos que pueden ayudar a discernir si un entorno debiera estar situado en una nube pública o en local pueden ser: la disponibilidad necesaria, el rendimiento garantizado, el coste, la estabilidad o la estacionalidad del consumo de recursos.

5. Tiempos de reacción o latencias que manejan en la actualidad.

En los sistemas all flash somos capaces de obtener latencias garantizadas por debajo de un milisegundo en el sistema de almacenamiento. Sin embargo, algunos de los datos que HPE InfoSight nos puede ofrecer sobre nuestra base instalada: incluso nuestros sistemas de almacenamiento híbrido pueden conseguir latencias por debajo de los 200 micro segundos en entornos reales de usuario final. Esto quiere decir que, más allá de lo que se pueda garantizar, incluso su propuesta híbrida puede alcanzar mayores rendimientos que muchas otras soluciones all flash de la industria.

Gracias a HPE InfoSight se puede monitorizar también las latencias de la virtualización, de los servidores, de la red y del sistema de almacenamiento en gran parte de los entornos. Esto permite reducir las latencias de las aplicaciones sea cual sea su origen y, de esta manera, dar un mejor servicio a sus clientes yendo más allá de su propia infraestructura.

6. Concepto de los análisis predictivos.

Se trata de un sistema de monitorización de los entornos de los usuarios finales a través del cual se envían una serie de puntos de información a un data center de HPE llamado InfoSight (Por supuesto estos puntos de información no contienen ningún dato del usuario). Después HPE InfoSight hace un análisis de toda la información de todos los entornos del mundo que están reportando al sistema. Este análisis se hace casi en tiempo real y permite predecir casi cualquier situación inesperada antes de que ocurra, la magia reside en que la IA ha aprendido durante 10 años sobre el comportamiento de los entornos de los clientes (virtualización, servidores, red y almacenamiento) de manera que es capaz de predecir si algún entorno tiende a una situación en la que se pueda generar algún evento no deseado.

7. HPE y sus proveedores de la nube. Beneficios

A día de hoy trabajan con Azure y Amazon Web Services en Estados Unidos y está planeado que esta línea de trabajo continúe en Europa. Esto permite a HPE una gran flexibilidad y que sus clientes puedan trabajar con quien se sientan más cómodos. Además, pueden facilitar migraciones entre ambas plataformas de una manera rápida, sencilla y por un coste ínfimo.

8. Tendencia hacia la multinube.

La multinube es una realidad debido a las ofertas que hacen los diferentes proveedores que pueden mezclarse para hacerse más atractivas. Además dentro de este concepto de multinube sería conveniente incluir la nube privada, es decir, la nube híbrida no es sino una manera de multinube.

Puesto que tienen el objetivo que esta multinube de nubes públicas y privadas pueda dar un buen servicio a sus clientes, han creado una plataforma que ofrece 99,9999% de disponibilidad y la mejor experiencia de soporte con HPE InfoSight incluso en Azure y AWS.

9. La inteligencia artificial en el cambio de negocio.

La inteligencia artificial permite que el departamento de tecnologías de la información de una empresa pueda dedicarse a aquello en lo que realmente deben centrarse: en hacer que el negocio sea más ágil, más digital y, por supuesto, que obtenga más beneficios.

La IA responde a la necesidad de que el departamento de TI pueda estar enfocado y alineado con el negocio gracias a que las tareas inesperadas, repetitivas y sin valor para la empresa dejarán de hacerlas los empleados para que empiece a llevarlas a cabo una inteligencia artificial. De esta manera liberan al departamento de una carga de trabajo innecesaria y puede enfocarse en añadir valor al negocio.

10. Ventajas de la arquitectura de HPE.

La arquitectura de HPE Nimble Storage está centrada en los siguientes puntos: alto rendimiento, excelente experiencia de usuario y garantizar el retorno de la inversión.

Tanto la arquitectura del producto en sí mismo como la organización interna que lidera el desarrollo de este producto se centran en cumplir estos puntos de la siguiente manera:

Alto rendimiento: tanto las plataformas All Flash como las híbridas están pensadas y diseñadas para cumplir unos estándares de rendimiento sea cual sea la configuración del sistema. Además puede ayudar a mejorar el rendimiento en el entorno completo del cliente dando así un servicio que muchos califican como excelente.

Experiencia de usuario: el diseño completo de la plataforma y del proceso de adquisición está diseñado para poder llevar a cabo tareas complejas de una manera sencilla. Sin renunciar a ninguna de las funcionalidades necesarias para un entorno empresarial se ha desarrollado una plataforma que ayuda a reducir el tiempo que dedicamos a gestiones de infraestructura. Además, gracias a las integraciones con software de terceros, podemos acceder a gran parte de las funcionalidades del sistema sin siquiera acceder a éste.

Garantizar el retorno de la inversión: han desarrollado un programa al cual llaman HPE Timeless Storage, a través del que pretenden garantizar la inversión de sus clientes. Este programa contempla diferentes aspectos como pueden ser: licenciamiento todo incluido, escalabilidad extrema, plataformas preparadas para el futuro o la posibilidad de renovar el sistema de almacenamiento sin necesidad de adquirir un nuevo entorno ni hacer una migración compleja.

11. Mejoras en la seguridad.

Los nuevos requisitos de seguridad exigidos a sus clientes pasan por redefinir todos sus procesos internos de cara a cumplir con la regulación y, desde HPE, el foco es ayudar a sus clientes a alcanzar estos objetivos. Además de acompañarles con nuestra cartera de servicios, todos sus productos están diseñados con el fin de alcanzar la mayor seguridad y privacidad.

En cuanto a seguridad ofrecen la posibilidad de encriptar los datos con la granularidad suficiente para elegir qué aplicativos deben estar encriptados y cuáles no. Asimismo, la tecnología de replicación de la cabina permite enviar los datos a replicar encriptados.

La seguridad no sólo implica que el dato esté protegido por protocolos de encriptación o por permisos de acceso, también es necesario que el dato sea íntegro en todo momento para que este no se vea modificado ni corrompido. Es habitual ver que los sistemas de almacenamiento cada vez ofrecen más funcionalidades avanzadas a través de las cuales se hacen operaciones sobre los datos, con el objetivo de reducir la huella de almacenamiento en el centro de proceso de datos y es habitual también que estas implementaciones no cuenten con medidas para asegurar la integridad del dato. El almacenamiento de HPE Nimble Storage comprueba tras cada operación la integridad de la información almacenada mediante un pequeño cálculo matemático y es precisamente esto lo que lo convierte en uno de los sistemas más seguros del mercado.

12. Tiempo de implementación de la empresa desde que contrata este servicio con HPE.

Gracias al foco en la experiencia de usuario pueden tener un sistema HPE Nimble Storage instalado y configurado en cuestión de minutos.

En la industria de los sistemas de almacenamiento hay cierta tendencia a asegurar una puesta en marcha rápida, pero hay que remarcar que habitualmente no se alcanzan los resultados esperados por una mala configuración.

Su plataforma consigue llevar a cabo esta tarea de configuración, que suele ser realmente compleja, en cuestión de minutos y sin la necesidad de renunciar a ninguna funcionalidad.

13. Vida útil de esta herramienta.

HPE Nimble se encuentra bajo el programa Timeless Storage que, entre otros beneficios, protege la inversión de nuestros clientes. Este programa ofrece varias opciones que permiten la actualización de las controladoras, de manera que los clientes puedan olvidarse de los ciclos de vida del producto y ser capaces de asumir nuevas necesidades del negocio que no estuvieran previstas.

14. Hacia dónde vamos en cuanto a tendencias de almacenamiento.

La industria en general está tendiendo hacia los discos SSD accedidos a través del protocolo NVMe y a los nuevos tipos de disco conocidos como Storage Class Memory (llamados SCM a partir de este punto).

Son tecnologías diferentes que combinadas e implementadas adecuadamente pueden reducir hasta 10 veces las latencias del sistema de almacenamiento.

Por lo tanto, todos los sistemas all flash de última generación están diseñados para soportar estas tecnologías y, si en un futuro es necesario, los clientes podrán adquirir discos SCM accedidos por el protocolo NVMe, que funcionarán como cache. De esta manera, podrán ofrecer aumentos de rendimiento extremadamente elevados a un coste asequible.

Por Marta García Vara, Storage Sales Specialist de HPE.