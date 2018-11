La CNMC propone eliminar la integración entre Aena y ENAIRE y avanzar en la liberalización del control aéreo

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha propuesto eliminar la integración vertical existente entre Aena y su matriz ENAIRE, al entender que la situación actual entre ambas compañías genera "desincentivos" en el proceso de liberalización de los servicios de control aéreo, por lo que recomienda avanzar en la liberalización de estos servicios, reforma iniciada en el año 2010, para alcanzar "mayores eficiencias".

La CNMC considera que el hecho de que ENAIRE siga teniendo el control efectivo sobre Aena, con el 51% del capital, puede tener efectos desde el punto de vista de la competencia, especialmente dada la posición de partida ventajosa en el mercado de servicios ATS, cuyo monopolio había tenido Aena hasta 2010.

"La integración vertical de ambas empresas puede crear incentivos perversos a la creación de restricciones a la competencia en el mercado liberalizado, a través de imposición o mantenimiento de barreras de entrada a operadores alternativos", afirma Competencia en un estudio sobre los servicios de tránsito aéreo en España publicado hoy.

Señala, por ejemplo, que podrían "darse conflictos de interés derivados de que uno de los proveedores de servicios ATS posea la capacidad de tomar o vetar decisiones de la empresa que demanda sus servicios, Aena".

Por ello, considera que sería recomendable que se avance en la separación efectiva de ambas entidades, de forma que ENAIRE dejase de poseer el control mayoritario sobre Aena y de este modo, "evitar posibles restricciones a la competencia en el mercado liberalizado".

Mejoras en eficiencia

En 2010 se llevó a cabo un proceso de liberalización de los servicios de tránsito aéreo de aeródromo, cuanto están en el aeropuerto, en 18 de los aeropuertos de la red de Aena. La CNMC considera conveniente seguir avanzando en este sentido en aquellos aeropuertos que por sus características lo permitan, siempre teniendo en cuenta los altos estándares de seguridad que caracterizan la aviación civil para alcanzar "mayores eficiencias en los servicios de tránsito aéreo y en los servicios conexos".

En este escenario, apunta que dada la regulación actual que impide la liberalización del ATS de aproximación,

en once de las torres no liberalizadas no sería económicamente eficiente la liberalización aislada del servicio ATC de aeródromo, por prestarse conjuntamente con el servicio de aproximación.

Sin embargo, en los restantes diez aeropuertos, "el servicio podría abrirse a la competencia de manera inmediata, generando potenciales ganancias de eficiencia adicionales, tal y como se ha observado en las torres ya liberalizadas".

Los servicios de tránsito aéreo comprenden el control y supervisión de los movimientos de aeronaves mientras están en ruta (servicios en ruta), cuando se aproximan a los aeropuertos (servicios de aproximación) y cuando están en el aeropuerto (servicios de aeródromo).

Con todo, Competencia considera que la separación en entidades diferenciadas del gestor aeroportuario y del proveedor de servicios de navegación aérea ha favorecido el buen desarrollo del proceso de liberalización de los servicios.

Así, sostiene que la apertura a la competencia de los servicios de tránsito aéreo de aeródromo ha incrementado su eficiencia cerca de un 60% de media entre 2012 y 2017, frente a los no liberalizados con una mejora del 20%. Además, añade que ha liberalización ha conllevado "una significativa reducción de costes y una mejora de la calidad de los servicios, beneficiando a los usuarios de los aeropuertos, las aerolíneas y los viajeros.

Simplificar requerimientos e impulsar la formación

Asimismo, plantea simplificar los requerimientos de prestación de servicios de tránsito aéreo en aquellos aeropuertos donde sea posible en condiciones de seguridad, lo que supone técnicamente avanzar en la designación de infraestructuras para implantar los servicios AFIS (servicio de información de vuelo de aeródromo), menos complejos al prestarse en aeropuertos más pequeños y con menor complejidad de tráfico.

En esta línea, también propone explorar la posibilidad de liberalizar los servicios de control de aproximación, donde las experiencias de otros países europeos como Reino Unido, Suecia y Alemania han sido "positivas" e impulsar en paralelo una "mayor competencia" en el mercado de formación de controladores.

Según este estudio, una de las dificultades que se encuentran actualmente los prestadores de servicios ATS en España, tales como Saerco o FerroNATS es la escasez de personas con licencias de controlador aéreo o de alumno controlador. A pesar de que los cursos de formación están liberalizados desde 2010, la actividad "ha sido escasa, tanto por falta de demanda como por falta de oferta".

Por eso, en sus últimas convocatorias de plazas en 2016 y 2017, ENAIRE no exige la licencia de alumno controlador o de controlador aéreo a los aspirantes que desean participar en el proceso, y concede a quienes consigan superarlo un plazo de 18 meses para realizar la formación inicial y conseguir las habilitaciones exigidas en la convocatoria. ENAIRE solo contratará a quienes logren la licencia en dicho plazo.