Jeff Bezos: "Un día Amazon quebrará, pero nuestro trabajo es evitar que ese día llegue"

Esta semana Amazon ha anunciado que abrirá dos nuevas sedes de la compañía, Nueva York y Washington, ciudades donde el gigante minorista creará 50.000 empleos. Un hito importante en la expansión de la empresa que parece no tener techo, sin embargo, el CEO de la empresa, Jeff Bezos es consciente de que todo tiene fecha de caducidad.

En un encuentro con los empleados antes de anunciar las nuevas sedes de Amazon, Bezos fue cuestionado sobre el futuro de la compañía, en concreto viendo cómo el anteriormente gigante de la distribución, Sears, ha entrado en bancarrota.

Ante esto Bezos confesó que "Amazon no es demasiado grande para caer. De hecho, predigo que un día Amazon fracasará. Amazon irá a la bancarrota. Si observan a las grandes empresas, su vida útil suele ser de más de 30 años, no de más de cien años", sin embargo, el CEO aseguró que trabajan para prolongar al máximo posible este día, según la grabación a la que ha tenido acceso la CNBC.

Según Bezos, la clave para llegar lo más tarde posible a esa situación es que la compañía se "obsesione con los clientes" y no mire hacia adentro y sus problemas internos, ese "será el principio del fin. Tenemos que intentar retrasar ese día el mayor tiempo posible", apuntilló.

Lo cierto es que el ritmo de crecimiento de la compañía tecnológica ha sido exponencial, logrando en EEUU copar casi el 50% de las compras online durante este año. Un potencial que se complementa con el auge de su plataforma en la nube y publicitaria, con las que se bate contra Google, Microsoft y Facebook en la cuota de mercado online.

Eso sí, Bezos evitó compararse con ellas ya que "Facebook no es lo mismo que Google, y Apple no es lo mismo que Amazon (...) No quiero luchar contra este tipo de grandes tecnológicas, solo quiero hablar de Amazon".