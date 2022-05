Cómo serán el vídeo, la movilidad y las ciudades sostenibles con 5G

Hans Vestberg, consejero delegado del operador de telecomunicaciones norteamericano Verizon, señaló en la última presentación de resultados trimestrales de su compañía que la enorme inversión asociada a 5G (espectro, equipamiento de red, sistemas y herramientas de gestión, esfuerzo comercial) se recuperará probablemente a cinco o diez años vista. Hasta ahora los negocios móviles tenían retornos atractivos a plazos más cortos, teniendo en cuenta que el horizonte comercial de las sucesivas tecnologías de radio (las célebres sucesivas "G"s) apenas llega a esos diez años y sigue acortándose.

Los operadores de telecomunicaciones siguen buscando la nueva aplicación que exija la nueva tecnología, por su mayor velocidad, fiabilidad y flexibilidad. De momento el mejor uso masivo de la nueva tecnología móvil sigue siendo el vídeo, que aún cuando no tiene las demandas de bajísimo retardo de los juegos en línea, tiene sin embargo un público varias veces el de los juegos. Lo importante es que la experiencia de los usuarios sea notablemente mejor, más allá de que puedan surgir servicios novedosos, que habrán necesariamente de girar alrededor de lo visual, toda vez que el sonido, con una fidelidad al límite de la sensibilidad del oído humano, se reproduce ya con casi total nitidez e inmediatez, a expensas de posibles interferencias y que tal experiencia superior sea remunerada consecuentemente.

El vídeo en movilidad exige unas prestaciones de la red que hasta no hace mucho tiempo no se conseguían de forma sostenida y ampliamente compartida. La pérdida de la señal asociada al cambio de celda móvil ("hand-over" en el argot técnico en inglés) y el retardo asociado a la congestión de la red ante un número de usuarios mayor a la densidad para la que ha sido dotada eran frecuentemente situaciones generalmente asumidas, si no toleradas, quizás debido a la práctica igualdad de cobertura y capacidad de las redes de los operadores en competencia.

Como parte del piloto "5G Euskadi", parcialmente financiado por Red.es y fruto de la colaboración entre la Compañía del Tranvía de San Sebastián ("DBus") y CEIT (Universidad de Navarra), se están realizando pruebas de uso de la banda ancha móvil en el servicio municipal de autobuses, equipados éstos con "módems" compatibles con la red 5G avanzada ("SA" de "stand-alone" en inglés) de Euskaltel/Orange y facilitando a través de la conexión WiFi un caudal óptimo para, entre otras posibilidades, la visualización de vídeo de resolución notablemente mejorada en los dispositivos personales de los viajeros, que idealmente podría llegar al standard 8K. A nivel de usuario, las velocidades medidas de bajada superan consistentemente los 300Mbps y las de subida los 50Mbps, creando una sensación asimilable a la del vídeo doméstico, no obstante circular a una velocidad cercana a los 30 kilómetros por hora y con una media de 10 personas conectadas al WiFi del autobús. La calidad de la resolución es particularmente apreciada para la funcionalidad adicional de la videovigilancia remota, reforzando el dispositivo de seguridad del proveedor de transporte público colectivo y abriendo la posibilidad de implantar sistemas de reconocimiento facial con validación inmediata de identidades. Se trata de hacer realmente atractiva y asequible una oferta de información y entretenimiento en movilidad que aporte valor al desplazamiento sin perder la conectividad, una propuesta de valor en la que trabaja con diversos proyectos en marcha centrados en corredores ferroviarios en cuatro países europeos, Cellnex, según explicó su Consejero Delegado, Tobías Martínez, en la junta general de accionistas de la compañía el pasado 28 de abril.

Quizás en estos momentos ningún uso de 5G se aproxime mejor a la visión de una banda ancha mejorada y sostenible que el vídeo en movilidad en transporte colectivo, por su eficiencia, al tratarse de un recurso compartido que permite optimizar las inversiones que los operadores, proveedores de contenidos y titulares del medio de locomoción han de realizar; por su sostenibilidad, derivada del aprovechamiento de infraestructuras físicas de transporte y conectividad para el largo plazo que pueden acomodar una demanda creciente de ancho de banda; por su eventual rentabilidad para el conjunto de los agentes: en la medida en que el operador de telecomunicaciones puede generar ingresos derivados del tráfico, el titular del servicio de transporte colectivo puede generar ingresos asociados a los contenidos "a medida" ("snippets" o formatos abreviados e individualizados de contenidos en oferta personalizada en los que domina TikTok y a lo que según la columna Lex de Financial Times de 28 de Abril querría asemejarse Facebook para mantener la captura de atención de sus miembros, para lidiar con la saturación de cuñas publicitarias y a expensas de una pérdida relevante de ingresos).

La banda ancha móvil, mejorada y compartida, es un imperativo en estos días

5G SA abre la vía al despliegue de redes privadas virtuales asociadas a servicios como el vídeo en movilidad y videovigilancia remota, adecuando el nivel de calidad ofrecido a determinados dispositivos conectados a la red (a través de capas diferenciadas en la banda de espectro del operador, conocido como "slicing" en inglés), en este caso los "módems" instalados en los autobuses y dando a la empresa de transporte de viajeros un elemento diferencial de atracción o fidelización de usuarios. El vídeo en movilidad urbana forma parte del conjunto de utilidades esperadas de 5G asociadas a las ciudades inteligentes ("Smart cities" en inglés), de cuyas primeras experiencias y capacidad de transformación de diversos aspectos de la convivencia quizás el mejor análisis sea el de Chen Yang, del Instituto Politécnico de Shenzhen y otros, "Using 5G in smart cities: a systematic mapping study", publicado en Science Direct - Intelligent Systems with Applications de Mayo 2022, disponible en Internet, donde se vaticina una dedicación progresiva de las prestaciones superiores de 5G avanzado a la seguridad del tráfico y a la conducción asistida y se anticipa una multiplicación de las antenas y de los recursos de transmisión de las redes móviles que supondrán cambios relevantes en la apariencia de las vías públicas y en los hábitos de uso de los medios de transporte individuales y colectivos.

El vídeo en movilidad es una aplicación del caso de uso de 5G llamado "banda ancha mejorada" ("eMBB" en su acrónimo en inglés), asociada a la mejora antes descrita del rendimiento de la red como sustento de una nueva oferta comercial basada en la agregación de contenidos y en la especificación de los ámbitos con acceso inalámbrico 5G. Además, el aprovechamiento de datos anónimos del colectivo de usuarios de la conectividad móvil del transporte público que describen patrones de comportamiento sirven para la creación de algoritmos que ayuden a optimizar rutas, horarios, transbordos, como viene haciendo el operador de telecomunicaciones escandinavo Telia con el Gobierno Regional de Copenhague como parte de su programa "Crowd Insights for Transport", con una fórmula beneficiosa en el triple plano de la experiencia de usuario, eficiencia del servicio y mitigación del impacto medioambiental. El pleno aprovechamiento de la información asociada a las prácticas colectivas requerirá una gestión rigurosa de los datos personales, para crear opciones diversas no solo en lo que concierne a la oferta de transporte si no a la personalización de ofertas de servicios públicos e incluso de tipo comercial -si fuese factible, como canal de iniciativas para la digitalización de pequeños negocios de proximidad como "Bilbao Zurekin", promovida por el Ayuntamiento de Bilbao- que hagan más atrayente el uso del medio de transporte público urbano.

Quizás sea excesivo considerar que una oferta superior de conectividad móvil haga a ciertos viajeros optar por el transporte colectivo, pero también es cierto que además de su menor coste, la cada vez mayor dificultad para acceder con vehículos privados a determinadas zonas de las grandes ciudades, la generalización del trabajo en movilidad -cada vez más apoyado en videoconferencias por las numerosas razones que han conducido a una reducción severa de la presencia en los centros de trabajo en múltiples ámbitos de la actividad económica, especialmente del sector terciario- y la mera posibilidad de concentrar la atención en una tarea ajena al propio desplazamiento significan un cierto alivio tanto psicológico como económico para los habitantes del tejido urbano. La disponibilidad de una banda ancha móvil mejorada y compartida es un imperativo en la evolución de las redes sociales y de las herramientas de colaboración profesional, de la mano del esperado metaverso y de la irrupción en múltiples esferas de la vida corriente de la realidad aumentada, con fines informativos, educativos y laborales y de la realidad virtual, orientada a la renovación del entretenimiento individual y compartido (de momento los juegos "en línea" son su mejor representación) y a opciones de consumo todavía inasibles.

Las soluciones compartidas de acceso público inalámbrico 5G como la banda ancha en movilidad mantendrán su atractivo entre tanto la cuota de penetración de 5G no supere tal vez el 60 por ciento del parque de terminales activos, lo que previsiblemente ocurra en España en la segunda mitad de 2023, en función de la disponibilidad, precios y subvenciones a los nuevos terminales. Sin embargo, las perspectivas para el desarrollo del comercio local y de la administración local que abren aplicaciones asociadas a este acceso vinculado al transporte colectivo permiten augurar una evolución positiva de su adopción, especialmente al contar con el respaldo del programa de la "Misión de Ciudades" de la Comisión Europea para la creación de ciudades inteligentes y climáticamente neutras en el que participan siete poblaciones españolas, que han hecho una apuesta decidida por un futuro transporte público colectivo eficiente, verde y conectado, como Madrid, Barcelona, Sevilla o Vitoria, como plataforma de participación, comercio y entretenimiento.

La segmentación de los servicios soportados por la red de 5G SA, modulando fiabilidad, accesos y rendimientos junto a la posibilidad de una actualización de la información en un plazo aún inferior al hasta ahora experimentado gracias al procesamiento de datos en los aledaños de la propia infraestructura de comunicaciones ("computación en el borde" o en su acrónimo "MEC"de "multi-access edge computing" en inglés) contribuirán previsiblemente a un modelo de telecomunicaciones móviles compartidas que además de servir a la eficiencia en el empleo de los recursos técnicos (espectro, energía), facilitará la mitigación de impactos medioambientales a la vez que, en un plano de gestión diferente, preludiará avances en el mantenimiento predictivo de flotas en movimiento y los atisbos de conducción remota y adecuación de rutas que pueda requerir la demanda en función de horarios, eventos, etc. La conjunción de un servicio público de transporte y de un servicio de interés general respaldado por modelos de financiación mixtos ayudarán a la viabilidad financiera de modelos de explotación orientados a la satisfacción de necesidades primarias de desplazamiento, conectividad, entretenimiento y aprovechamiento del tiempo de los habitantes de las ciudades, quizás devolviéndoles, en la era digital, la idiosincrasia como lugares de convivencia, evitando la extinción de estos motores de progreso, convivencia y realización individual que ya en 1961 temió vaticinar Jane Jacobs.

Alberto Horcajo es Co Fundador de Red Colmena