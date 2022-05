Madrid Platform lanza un gran 'hub' de negocios entre Europa y Latinoamérica

Son muchas las cosas que unen a España con América Latina: su historia, su cultura, el idioma... sin embargo, a penas existen lazos que unan ambos territorios en lo que a inversión se refiere. Actualmente, la inversión de empresas latinoamericanas en España asciende a más de 42.660 millones de euros, representando el 9,1% del dinero exterior recibido. Incrementar este porcentaje es uno de los objetivos de Carlos Morales, director de Madrid Platform y presidente y fundador de la consultora MSH-Global.

Pero, ¿qué es exactamente Madrid Platform? Se trata del primer hub internacional de negocios entre Europa y América Latina que busca ser un punto clave para el cierre de negocio internacional, presentación de planes y oportunidades de inversión.

"Es un nuevo concepto de negocios a nivel internacional, basado en relaciones empresariales, económicas y sociales entre los continentes. Su primera edición realizada en mayo del año pasado en Madrid superó todas las previsiones y abre las puertas para nuevos encuentros empresariales en otras ciudades europeas", explica Morales a elEconomista. "Queremos ser la Puerta de entrada de América Latina en Europa y de Europa en América Latina, ofreciendo una oportunidad única desconexión para el negocio internacional, con oportunidades y planes de inversión", dice.

Encuentro internacional

Con el objetivo de seguir fomentado las relaciones entre ambos territorios, entre los próximos días 23 y 25 de mayo se volverán a dar cita miles de empresas en el Palacio de Cibeles de Madrid.

Se trata así del segundo encuentro de este tipo que celebra Madrid Platform desde su creación. Según las estimaciones de la propia compañía esperan alcanzar los 15.000 participantes de más de 700 empresas e instituciones. Según Morales, "en la pasada edición se reunieron más de 600 empresas con más de 9.600 asistentes procedentes de 60 países distintos, con 1.200 reuniones de negocio y 300 potenciales inversores".

Para esta edición, la previsión pasa por ampliar la representación de los participantes a un total de 70 países entre Europa y Latinoamérica, con 700 compañías implicadas de forma directa, 800 inversores, 15 sesiones pro negocio, 40 Ágoras o espacios abiertos para la mediana empresa, 1.200 reuniones de negocio one on one entre pequeñas compañías y microempresas, 100 organizaciones vinculadas (entre partners y colaboradores), 65 eventos y 355 panelistas.

Madrid Platform cuenta asimismo con un relevante apoyo institucional. Además del Ayuntamiento, apoyan esta iniciativa la Comunidad de Madrid o el Ministerio de Industria, a través de sus organismos como Cesce, Cofides, Icex o Enisa. Además, se han sumado a este ecosistema prácticamente todas las Cámaras de Comercio europeas y de América Latina, así como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).