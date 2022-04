El fiasco de la venta del primer tuit certifica el desplome de los NFT: se adquirió por 3 millones y ahora no se vende

Ser el propietario del primer tuit de la historia podría parecer único y destacable. Sin embargo, no podría estar más lejos de la realidad. El criptoempresario Sina Estavi ya es consciente de ello después de haber invertido casi 3 millones de dólares en él y ser incapaz de venderlo a un precio remotamente cercano.

Estavi compró el pasado mes de marzo de 2021 un token no fungible (NFT) del primer tuit publicado en la plataforma, un texto escrito por el fundador Jack Dorsey y que reza: "acabo de configurar mi twttr". El inversor desembolsó 2,9 millones de dólares para adquirir los derechos de la propiedad del fundador de Twitter.

I decided to sell this NFT ( the world's first ever tweet ) and donate 50% of the proceeds ( $25 million or more ) to the charity @GiveDirectly

??????

???? https://t.co/cnv5rtAEBQ pic.twitter.com/yiaZjJt1p0