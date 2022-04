Tiffany & Co lanza una moneda de oro de 18 kilates por 9.999 dólares tras gastar una inocentada

La famosa joyería de 185 años, Tiffany & Co, ha lanzado una exclusiva moneda de oro de 18 kilates que solo se podrá adquirir durante las 24 horas del 3 de abril. No obstante, la compañía ha utilizado una de las mejores estrategias de marketing para promocionar el lanzamiento.

La moneda ha recibido el nombre de TiffCoin, y la compañía tan solo ha acuñado 499 unidades, que solo están disponibles en la página web oficial de la firma por 9.999 dólares cada una.

Less than 24 hours left. Less than 499 TiffCoins. Our exclusive 18k gold coins—each individually engraved and numbered—gives holders access to future Tiffany happenings. https://t.co/f6AnOQ6ctf #TiffCoin #TiffanyAndCo pic.twitter.com/UR7NxAWYX9 — Tiffany & Co. (@TiffanyAndCo) April 3, 2022

Estas monedas están grabadas, numeradas y empaquetadas individualmente en bolsas Tiffany Blue personalizadas, con la intención de cuidar la exclusividad de 34,8 milímetros de diámetro y 2,8 milímetros de grosor de oro puro. De hecho, cada cliente solo puede comprar una única unidad.

Por otro lado, los propietarios de estas monedas tendrán acceso exclusivo a futuros eventos en el metaverso promocionados por la marca, como si de un NFT se tratase.

Tal y como explican desde la compañía, TiffCoin es "un homenaje a nuestra historia de la creación de 'Tiffany Money'", una moneda de plata que se empezó a acuñar en la década de 1970 y que podría canjearse por productos de la joyería. En este caso, cada unidad tenía un valor de 25 dólares.

No obstante, la TiffCoin no guarda esa correlación histórica con su predecesora. Según reza el documento adjunto a la moneda cuando se adquiere, "TiffCoins no se puede gastar como moneda real, criptográfica o de otro tipo, pero ¿por qué querría hacerlo?".

¿Cómo generar interés por tu producto?

La parte más interesante de este lanzamiento no es la moneda como tal, que ya de por sí ostenta un valor de cerca de 10.000 dólares, sino la estrategia para generar el interés del público.

La historia nace el viernes 1 de abril, cuando gran parte del mundo celebra la tradición centenaria del April Fool, el día de los inocentes del mes de abril.

La compañía aprovechó este evento para lanzar un mensaje en redes: "¡Estamos lanzando nuestra propia criptomoneda llamada TiffCoin, con lanzamientos de productos exclusivos, lanzamientos de NFT y eventos solo por invitación para los principales poseedores de TiffCoin!".

We're launching our own cryptocurrency called TiffCoin—with exclusive product launches, NFT releases and invite-only events for top TiffCoin holders! Get some gold in your wallet with #TiffCoin: https://t.co/TlSZiB2xVM #TiffanyAndCo pic.twitter.com/9CsxqyizQc — Tiffany & Co. (@TiffanyAndCo) April 1, 2022

Aquellos despistados que no se diesen cuenta del día en el que vivían, no pudieron entender que se trataba de una broma de Tiffany & Co.

La noticia armó un gran revuelo, por lo que la joyería aprovechó el interés generado para seguir embaucando al público: "Desde las cadenas de oro hasta la cadena de bloques... Nuestro lanzamiento de TiffCoin trae un gran glamour al emocionante mundo de las criptomonedas", celebraba otro tuit.

From gold chains to the blockchain Our launch of #TiffCoin is bringing high glamour to the exciting world of cryptocurrencies. ???? It's "Tiffany Money" for the modern age: https://t.co/kUnU90fUlo #TiffanyAndCo pic.twitter.com/qG1xU1iifW — Tiffany & Co. (@TiffanyAndCo) April 1, 2022

No obstante, los seguidores fueron destapando la broma poco a poco para darse cuenta de que la compañía había anunciado en su página web el lanzamiento de la verdadera TiffCoin, física y acuñada en oro.

Fueron los propios Anthony Ledru y Alexandre Arnault los nombres detrás de esta estrategia de marketing, recientes CEO y vicepresidente ejecutivo de productos y comunicaciones de la compañía tras la reciente adquisición por parte de LVMH por 15.800 millones.

Una forma de modernizar una institución centenaria, siguiendo los deseos de Ledru, quien quiere conseguir que el público más joven vuelva a sentir la misma atracción por la compañía que las generaciones anteriores.