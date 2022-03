El Gobierno lanza un plan 'in extremis' para evitar el colapso por el transporte

El Gobierno, a través de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez; la titular de Hacienda, María Jesús Montero; y la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se reunió durante todo el día con las divisiones de Viajeros y Mercancías del CNTC, la patronal del sector del Transporte, con el fin de conseguir un acuerdo in extremis que evite el colapso que podría producirse en los próximos días si la situación actual se prolonga. En cambio, y como viene sucediendo durante toda la semana, los convocantes de los paros, la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, no estuvo convocada a la reunión, por lo que ya han anunciado que sean cuales sean las medidas que se tomen, seguirán con los paros.

Durante la mañana del jueves, las tres ministras, acompañadas por otros altos cargos del Ministerio de Transportes, escucharon las reivindicaciones del sector y las propuestas para mejorar y concretar el paquete de 500 millones de euros en bonificaciones que se les había presentado en la reunión del lunes. Astic, una de las federaciones convocadas a la reunión, llegó a pedir elevar esta cuantía inicial hasta los 1.000 millones de euros. Tras un receso de dos horas, a las cinco de la tarde retomaron el encuentro para poner negro sobre blanco en las cuantías a que se rebajarán por cada litro de combustible que reposten los transportistas. Según confirman a elEconomista fuentes presentes en la reunión, durante la jornada se barajaron varias cifras que seguían a las de otros países europeos que ya han aprobado medidas, como es el caso de Francia, Italia o Portugal.

En concreto, se trata de 15 céntimos por litro en Francia para todos los consumidores, tanto profesionales y particulares, así como 400 millones en ayudas a los transportistas a través de cheques directos, como también pidieron el miércoles los profesionales del segmento de viajeros. En el caso de Italia, la reducción será de 25 céntimos, también en forma de descuento directo en los surtidores y Portugal ha subido la apuesta hasta los 30 céntimos, eso sí, solo para profesionales y a través de devoluciones a posteriori.

En el lado de los impuestos no habrá variaciones. El Gobierno mantiene desde hace días que el Impuesto especial sobre Hidrocarburos que se aplica sobre el gasóleo profesional se sitúa en el mínimo que permite la directiva, ya que a los transportistas se les devuelven 4,9 céntimos por litro hasta un máximo de 50.000 kilómetros al año. En el lado del IVA, además de que la normativa europea no permite aplicar a los carburantes un tipo reducido y, por tanto, su rebaja implicaría la reducción del tipo impositivo general, el sector del transporte profesional se deduce estas cuantías por lo que una rebaja de este impuesto no implicaría un beneficio real para ellos.

La pesca vuelve a faenar

Mientras el sector del transporte de mercancías y viajeros por carretera sigue buscando una solución, los pescadores decidieron en la noche del pasado miércoles desconvocar el paro y volver a faenar tras la reunión que se celebró con el ministro del ramo, Luis Planas. El sector pesquero español, que había decidido dejar la flota amarrada a puerto desde el pasado viernes por el alza del gasóleo, hará "un gran esfuerzo saliendo a faenar a pérdidas", según señaló la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), al ser conscientes "de la necesidad de traer alimento de primera necesidad", mostrando su confianza en las medidas planteadas por el Ministerio.

"El Gobierno, en la norma que se aprobará el próximo martes, incluirá un apoyo para limitar el alcance de los incrementos de precios en relación del gasóleo sobre las cuentas de explotación", aseguró al término de la reunión el ministro Planas, que recalcó que la "intención es la de limitar al máximo el impacto del coste del gasóleo".

Todas las medidas irán el 29

El próximo martes 29 de marzo el Gobierno llevará al Consejo de Ministros el Plan Nacional de respuesta a la invasión de Rusia a Ucrania que está preparando la comisión delegada de Asuntos Económicos. Será entonces cuando, pese a la urgencia que los sectores están pidiendo en la aprobación de las medidas, en un único paquete, se dé luz verde a las propuestas que buscan solucionar el alza de precios del combustible del sector del transporte, tanto en su división de Viajeros como en Mercancías. A ellas se unirán las que se han prometido al sector pesquero y a la ganadería.

En palabras del titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ejecutivo pondrá "medidas muy potentes sobre la mesa" para responder a los transportistas a través de la "mano tendida del Gobierno". "Es una necesidad para el conjunto de la sociedad", anunciaba Planas tras el comunicado que CEOE y Cepyme en el que señalaban que no se podían seguir retrasando las ayudas por una situación "insostenible" para la mayoría de los sectores empresariales del país que se enfrentan a paralizaciones de su producción como consecuencia de los paros del transporte.