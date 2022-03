Raquel Sánchez, ministra de Transportes: "No me voy a sentar con un grupo de radicales violentos"

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, pide calma y no legitimar las actuaciones violentas de "grupos de ultraderecha" que "están intentando someter a este país, que están sustituyendo la palabra por los palos, las piedras y los clavos" en el marco del paro de transportistas que, sin contar con la patronal del sector, CNTC, han conseguido paralizar una parte de la actividad productiva nacional. "Yo no me voy a sentar con un grupo de radicales que están actuando con violencia", ha afirmado.

"Hemos concluido la reunión que convoqué con todo los agentes sociales que participan en los sectores que competen a este Ministerio", comenzó diciendo Sánchez. "Debo reconocer el tono, la predisposición de ayudar y arrimar el hombro del conjunto del tejido productivo", señaló, admitiendo que les ha pedido que en las próximas horas o días trasladen al ministerio las propuestas o ideas que serán de aplicación inmediata para paliar las consecuencias de la crisis de Ucrania.

"No estamos hablando de una huelga ni de un paro patronal", ha recalcado, recordando que el CNTC, que es el interlocutor del Ministerio de Transportes "y quien legítimamente representa los intereses del sector", no secunda esta movilización. "Se trata de una parte minoritaria de ultras, en muchos casos de ultraderecha, que están utilizando actos de violencia para reivindicar", afirmó tajantemente. En este sentido, pidió que las negociaciones se sigan llevando a cabo del comité elegido democráticamente hace menos de un año.

Al ser preguntada sobre las razones para relacionar las movilizaciones con grupos de ultraderecha, Sánchez ha señalado que se sabe por "las declaraciones" que han hecho algunos de sus portavoces y porque se ve que "la ultraderecha está apoyando esto y que están incluso animando a las movilizaciones de este sábado", admitió. "No vamos a ceder a este chantaje, sabotaje y boicot que quiere impedir garantizar la cadena de suministros", resumió.

En la reunión han estado presentes, además de la ministra del ramo, el presidente de Renfe, Isaías Táboas; el presidente de Aena, Maurici Lucena; y otros altos cargos del ministerio como David Lucas, secretario de Vivienda. También representantes de patronales nacionales, como la de promotoras, Asprima, Juan Antonio Gómez Pintado.