Inditex sube los precios en España un 2% por la inflación y un 5% a nivel mundial

Inditex busca proteger sus márgenes y ante esto la compañía ha decidido trasladar "de manera selectiva" a sus precios el impacto de una inflación en máximos de cuatro décadas en España.

"Obviamente hay tensiones inflacionistas y la compañía lo que quiere es proteger los márgenes", sostiene Pablo Isla, presidente de Inditex hasta el próximo 1 de abril, cuando se produzca, de facto, el traspaso de poderes a la nuevo dirección ejecutiva que coordinará Óscar García Maceiras como nuevo consejero delegado.

"De manera selectiva, en función del formato comercial realizaremos ajustes. De cara a la campaña primavera- verano preveíamos una contribución de dígito simple medio [ante la subida de los precios]" a nivel global. En España la media de las subidas se sitúa en el entorno del 2%, reconoce la compañía, similar a la subida que se está produciendo también en Portugal. A nivel mundial ese incremento en los precios como resultado de trasladar el impacto de la inflación es del 5%, según prevé la compañía.

La firma cerró 2021 con un margen bruto del 57,1%, el más elevado de los últimos seis años. Sin embargo, los márgenes ebit se situaron en el 15,5%, cuando el mercado estimaba que volviera a cotas del 17%, niveles que tampoco se veían desde 2016. De cara a 2022 se prevé que el margen bruto se mantenga estable.

"No queremos alterar nuestro modelo de negocio, alta calidad y precio razonable. Las subidas serán selectivas. No contemplamos subidas masivas", reconoció García Maceiras. No obstante, la dirección no ha querido entrar en detalle ni de aumento de costes por transporte (fletes desde Asia), ni por materias primas, aunque sí ha reconocido que "ha acelerado" los inventarios para evitar posibles problemas en la cadena de suministro.

Inditex obtuvo un beneficio neto de 3.243 millones de euros durante su ejercicio fiscal 2021/2022, el último bajo la presidencia de Pablo Isla. Sus ventas alcanzaron los 27.716 millones de euros, todavía lejos de niveles prepandemia. Debido al impacto de la variante ómicron en algunos países de centroeuropa y de Asia (entre ellos, China) Inditex encajó un impacto extraordinario en el último trimestre de 400 millones de euros. Su previsión de cara a este año es mantener márgenes estables, y ha dado datos preliminares desde el 1 de febrero al 13 de marzo en el que se observa un crecimiento de las ventas un 21% por encima de niveles prepandemia.