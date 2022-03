PayPal suspende operaciones en Rusia y abre la puerta a que lo hagan otros servicios de pagos

PayPal ha anunciado este sábado que suspende sus servicios en Rusia. En una carta enviada al viceprimer ministro ucraniano, la compañía condena la invasión de Ucrania e incide en el papel que juegan para canalizar las donaciones a entidades caritativas.

El documento, compartido en Twitter por el viceprimer ministro Mykhailo Fedorov, está remitido por el consejero delegado de la compañía, Dan Schulman.

We received a letter from @Dan_Schulman, CEO PayPal. So now it's official: PayPal shuts down its services in Russia citing Ukraine aggression. Thank you @PayPal for your supporting! Hope that soon you will open it in for ???????? pic.twitter.com/RaJxEMSLQe