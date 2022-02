Hugo Martín (Rothschild): "España es nuestro gran mercado estrella para las grandes fortunas"

Rothschild & Co desembarcó en España el pasado septiembre con la apertura de nueva oficina de su negocio de banca privada, que cuenta con 95.300 millones de euros bajo gestión de grandes patrimonios, familias, emprendedores, empresas y fundaciones entre las más ricas del mundo. Su mensaje es claro: nuestro país es el principal mercado en la estrategia panaeuropea del grupo familiar suizo en 2022, con una previsión de crecimiento anual de doble dígito en un entorno de clara consolidación natural.

¿Por qué decidieron lanzar el servicio de banca privada en España?

España es un mercado de crecimiento clave, donde Rothschild tiene una cartera importante e histórica de clientes y una división de banca de inversión exitosa. Hace tres años el grupo tomó la decisión focalizar su crecimiento en Europa invirtiendo a largo plazo en mercados estratégicos, donde ya cuenta con una red y una reputación consolidadas. Esta inversión a largo plazo en España es un paso natural y meditado, que se vio demorado por el Brexit y la pandemia. Actualmente, el grupo tiene 95.300 millones bajo gestión y unos 3.600 empleados de los que más de 1.150 trabajan en la división de wealth management, con un modelo único que permite coinvertir con una de las mayores fortunas y sagas familiares con 200 años de historia.

Nuestros clientes pueden coinvertir de forma directa con una saga familiar e histórica

¿Qué capital destinan a esas coinversiones con la familia?

En materia de coinversión la cifra asciende a 17.400 millones de euros de activos bajo gestión, de los que 1.500 millones representan coinversión de la familia Rothschild y ejecutivos del grupo. Sin duda, las coinversiones son un reclamo cada vez más presente, tanto en private equity como en private debt. No hay propuesta en la que la familia no aporte unos tickets de compromisos bastante relevantes. Se buscan oportunidades en sectores como educación, tecnología, software, ESG o venture capital, entre otros. Como decía, en el mercado español no hay ningún modelo similar.

Con esta decidida apuesta estratégica, ¿qué estructura prevén alcanzar en el mercado español?

Venimos a España a crecer. Aspiramos a crecimientos sostenidos de doble dígito anuales y a consolidar la sólida posición de la firma preservando y haciendo crecer el patrimonio de nuestros clientes. De momento, lidero un equipo experimentado, trasladado de Suiza a España. En tres años aspiramos a tener una estructura local de 14 o 15 personas con una cartera de clientes fieles, que buscan un servicio y un asesoramiento basado en el principio de independencia y una gestión discrecional. Hemos perdido oportunidades y operaciones por no contar con esta presencia física en el país y, desde un punto de vista regulatorio, también es altamente conveniente. La presencia local nos permite también trabajar estrechamente con nuestro negocio de banca de inversión, con sede en Madrid desde 1988, para proporcionar una oferta de asesoramiento más amplia y servir mejor a nuestros clientes españoles.

Hemos comprado bancos en Suiza y Francia y, si surgen oportunidades, las estudiaremos

España ha dejado de ser estratégico para bancos internacionales como BNP o UBS, que han dejado el negocio de banca privada, ¿aprovecharán esos movimientos para ganar cuota de mercado?

Son movimientos que refuerzan nuestra posición y, sin duda, hay oportunidades muy claras en un nicho de mercado que ha quedado un poco quizá huérfano: personas con un poder adquisitivo elevado que quieren ser asesoradas por un grupo internacional. España es un mercado complementario y un paso clave en el desarrollo de nuestra oferta única, con un servicio más cercano, próximo, con todo el soporte y la integración del grupo que tiene mucho que aportar.

Al evento de inauguración del negocio de 'wealth management' en Madrid vinieron los principales nombres y cargos...

Sin duda, vinieron entre otros, Alexandre de Rothschild, executive chairman de Rothschild & Co Gestión, y François Pérol, managing partner de Rothschild & Co Gestion, entre otros. Si vienes con las ideas muy claras, una estructura coherente y el soporte del grupo mundial, será un modelo de negocio ganador.

Viendo la consolidación del mercado, ¿están abiertos a realizar adquisiciones e integraciones?

Nuestro negocio de wealth management tiene fuertes puntos de apoyo en toda Europa, donde ya hemos realizado otras adquisiciones. La concentración del sector bancario, español y europeo, también puede generar oportunidades. No venimos con ánimo de comprar, no estamos buscando oportunidades activamente, pero si surgen las estudiaremos siempre que exista un encaje cultural y de negocio. El pasado mes de diciembre compramos a la familia París Bertrand, un banco familiar en Suiza con 70 empleados y 6.500 millones bajo gestión, y también hemos realizado otra fusión en Francia con el banco privado a la familia Martín Maurel. Ambas, con un profundo sesgo familiar.

¿Están viendo cómo los 'family offices' están incrementando su exposición al 'private equity' como uno de los pocos activos que bate la inflación en estos momentos?

Sin duda, están incrementando el allocation en private equity y private debt. Aunque cada family office tiene inquietudes y perfiles de riesgo diferentes, la percepción general es que la renta fija es un mal negocio. Nuestros clientes españoles están buscando activos capaces de ofrecer una rentabilidad elevada y descorrelacionada de los mercados.

¿Qué peso tiene el capital privado actualmente en las carteras de sus clientes?

Considerando private equity y private debt, sin hablar de hedge funds, consideramos razonable entre un 10% y un 20%, dependiendo del apetito al riesgo, volúmenes, etc. Me extrañaría mucho que un cliente tuviera una exposición excesivamente elevada. Son inversiones con plazos de ocho o diez años, pero un complemento muy interesante para diversificar las carteras con corporate private equity, los mejores fondos primarios y secundarios y líneas de coinversión directas en el ámbito europeo y norteamericano.

El 2022 será el año de la retirada de estímulos y planes de compra, ya iniciadas en algunos mercados, ¿cómo se están preparando?

Ante un ciclo cambiante, somos muy conscientes de que a nuestros clientes les ha costado mucho tiempo y esfuerzo generar sus fortunas. Nuestra aspiración es mantenerlas y hacerlas crecer y esto se aprecia en el sesgo de inversión en compañías más defensivas y estables. Hemos aumentado las posiciones de liquidez pero sin renunciar a activos alternativos que pueden generar valor a medio y largo plazo.

