Prologis puja por el desarrollo logístico de Barajas para la última milla

Prologis sigue avanzando. Durante 2021, la compañía de desarrollos logísticos alquiló más de 375.000 metros cuadrados y alcanzó el 100% de ocupación en Prologis Park Barajas, según señala Cristian Oller, VP, country manager de Prologis España, a elEconomista. El directivo confirma en una entrevista con este medio su interés en el desarrollo logístico de la Airport City de Barajas, licitación que todavía está en curso. Según sus palabras, se trataría de una ubicación "muy complementaria" para sus actuales desarrollos pero que, "por precio" debería estar destinada a empresas que necesiten estar cerca de la ciudad, como es el caso de la última milla o el comercio electrónico.

Además, Prologis también está luchando por conseguir parte de los terrenos de la antigua fábrica de Nissan en Barcelona. En concreto, lanzó una propuesta de proyecto de cuatro edificios multinivel bajo el nombre de E-hub Prologis Park Barcelona. "En Barcelona no hay espacio suficiente para responder a la demanda, hay que optar por la regeneración", señala Oller, mientras que en el caso de Madrid, en el corto y medio plazo todavía ve "alguna posibilidad", mientras que en el largo plazo, es decir, a unos cuatro años vista, las posibilidades serán muy reducidas, admite el directivo.

En este sentido, y de cara a la consolidación para la que trabajarán en este 2022, pondrán en marcha dos nuevos edificios con hasta 60.000 metros cuadrados en San Fernando y Guadalajara, es decir, en el anillo de Madrid, que pueden ser ocupados por empresas del sector retail.

"El mercado está en auge, en crecimiento", admite Oller, que señala que cada vez hay más demanda de espacio. "Pasamos del just in time al just in case", señala.

Subida de rentas

El sector logístico no se queda fuera de las subidas de costes que se están produciendo. "Suben los costes del suelo, sube el precio de construcción y las rentas no", admite, señalando que "esto podría hacer inviables algunos desarrollos", si bien ya se está empezando a notar esta alza de rentas en otros países. "España va más lento", finaliza.