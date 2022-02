El CSIC asegura que el antiCovid de PharmaMar funciona con cualquier variante

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha realizado un estudio sobre la aplidina, el fármaco contra el Covid de PharmaMar. La conclusión principal a la que han llegado los responsables es que su mecanismo de acción para frenar la enfermedad le hace útil frente a cualquier cepa. "Su funcionamiento refuerza su potencial para combatir futuras variantes del SARS-CoV-2, pues este paso de la replicación del virus es común a todas las variantes del virus", afirman.

El medicamento se encuentra en estos momentos en la fase de reclutación de pacientes para comenzar la última prueba antes de poder comercializarse. La empresa ha confiado mucho en este compuesto, razón principal por la que PharmaMar apostó por una nueva área de negocio que complemente a la oncología: la virología.

El personal investigador que ha realizado el estudio ha demostrado, en cultivos celulares en el laboratorio, que bajas cantidades de plitidepsina son capaces de inhibir, 48 horas después de la infección por el SARS-CoV-2, la capacidad de replicación del virus. "A través de técnicas de microscopía electrónica, hemos podido ver cómo, en presencia del fármaco, las vesículas de doble membrana, que son los compartimentos celulares en los que se replica el material genético del SARS-CoV-2, no se forman. Pensamos que esto se debe a que las proteínas no estructurales del virus necesarias para la creación de estas vesículas no llegan a formarse como consecuencia de la acción del fármaco", detalla Martin Sachse, investigador del CNB-CSIC y del Instituto de Salud Carlos III y primer autor del trabajo.

Hace un mes, la farmacéutica compartía un estudio dirigido por Adolfo García-Sastre, catedrático en el Departamento de Microbiología de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí, en Nueva York, con conclusiones muy similares a las que comparte ahora el CSIC. Entonces ya se anunció que con poca cantidad de medicamento se observaba capacidad antiviral ante cualquier cepa del coronavirus.

Las conclusiones del CSIC le han sentado bien a PharmaMar en bolsa. A mediodía la compañía ascendía un 1,3% en el Ibex 35, poniendo freno a la caída del día anterior.