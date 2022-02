Sanidad deja vía libre a Hipra y Sanofi para las dosis de recuerdo contra el Covid

La Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad ha decidido que Novavax no se utilizará para dosis de refuerzo, tal y como en principio se manejaba en el seno de la cartera de Carolina Darias.

En su lugar, el único uso que se le dará a esta vacuna es el de administración "para personas que no se han podido vacunar o que han recibido vacunación incompleta por alergias a alguno de los componentes de las otras vacunas disponibles o por otras indicaciones médicas".

Las consecuencias de esta decisión es que la vacuna de Novavax no se utilizará en el 90% de la población porque pierde el mercado de las dosis de refuerzo, un campo que dominan hoy Pfizer y Moderna. Pero la decisión va más allá, porque la clara beneficiada de esta medida es la vacuna española de Hipra (también Sanofi), que ve cómo el campo de actuación para el cuál ha diseñado su última fase de ensayo clínico está despejada.

De hecho, la apuesta del Gobierno por este suero se observa a todos los niveles. Más allá del financiero o el administrativo, Carolina Darias está en conversaciones con la Comisión Europea para que todas aquellas personas que participen en el ensayo clínico de Hipra se les considere a afectos del pasaporte Covid. Es decir, está trabajando para dar carta de validez documental a una vacuna que aún no ha aprobado la Agencia Europea del Medicamento.

Hasta la fecha, Sanidad ha comprado 2,2 millones de dosis de Novavax de un total de hasta 20 que puede comprar. Con esta decisión, no parece que la intención sea ampliar dicha compra, ya que en España no quedan por vacunar tantas personas que quieran hacerlo pero que no hayan podido por cualquiera de los supuestos contemplados en el documento de Salud Pública. La otra contrincante de Hipra y Novavax, Sanofi, aún cuenta con una compra más pequeña. De hasta 30 millones que nuestro país tiene a su disposición, solo ha comprado hasta la fecha medio millón de unidades.