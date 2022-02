La economía digital genera el 22% del PIB, tres puntos más que en 2019

Casi uno de cada cuatro euros de la riqueza de España está directa o indirectamente relacionado con la economía digital. En concreto, la aportación de la digitalización en la economía representa el 22% del PIB español en 2020, tres puntos más que justo antes de la pandemia, en 2019. Los datos se desprenden de la segunda edición del informe Economía Digital en España, elaborado por la Asociación Española de Economía Digital (Adigital) y Boston Consulting Group (BCG).

En este trabajo se apunta que un 43% de la población activa española está actualmente "infracualificada o sobrecualificada para el trabajo que desempeña". Además, esta situación laboral se verá agravada en los próximos años "a medida en que se acelera la transformación tecnológica y digital de las economías más avanzadas". Por todo lo anterior, añaden los expertos de Adigital, "se estima que en 2035 el 58% de los empleos existentes requerirán capacidades distintas a las que se demandan en la actualidad".

En términos de PIB, los responsables del estudio han cuantificado el impacto directo de la economía digital, medido en masa salarial y excedente bruto de explotación, con un impacto próximo al 10,9% del PIB, casi dos puntos por encima del de 2019. El impacto indirecto, a través de la cadena de suministro, el peso de la actividad digital en la riqueza del país alcanza el 10,5% del PIB, 1,4 puntos por encima del año anterior, mientras que el impacto inducido -a través del incremento de la renta disponible de los trabajadores con habilidades digitales- la contribución se sitúa en el 0,6% del PIB, un porcentaje similar al de 2019.

Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, lanzó un reto a los autores del estudio y al conjunto de la sociedad para, entre todos, "elaborar nuevos indicadores capaces de para medir la economía digital". Una vez asumido que "lo que no se mide no existe", es el momento de contabilizar en el PIB nacional la economía "el valor de esa economía gratuita que no se paga en dinero sino en datos". En su opinión, estos elementos no se capturan en ningún indicador del PIB pese a que estamos asistiendo a cambios muy profundos que reflejan esta economía digital . "Y esto aplica al PIB del país, pero también a las economías de las compañías. Estamos en empresas del siglo XXI con balances del siglo XIX, porque la cuenta de resultados empresariales no miden el valor de los datos, la innovación, capacidad disruptiva de los mercados ni el valor de su talento. Y esos intangibles son justamente los activos claves para el éxito de las empresas del siglo XXI y poder reflejar el potencial de la innovación y el talento". En otro momento de su intervención, Artiga apuntó que una compañía que tenga mejores datos que otra".

La asociación Adigital representa en asuntos digitales a sus más 500 empresas asociadas, y tiene como objetivo promover y apoyar la economía digital en España en sus diferentes aspectos.