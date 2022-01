'elEconomista' celebra la jornada "Cloud + Inteligencia Artificial: Innovación y competitividad en el entorno empresarial"

Este miércoles 26 de enero elEconomista, en colaboración con Oracle, celebra la jornada empresarial Cloud + Inteligencia Artificial: Innovación y competitividad en el entorno empresarial. El evento, que arranca a las 9:30 horas, puede seguirse en streaming.

Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, será la encarga de iniciar el acto. Tras sus palabras, será el turno de Albert Triola, Country Leader de Oracle Spain, quién realizará una breve introducción a la mesa de debate.

En este sentido, se darán cita expertos del sector como Karim Kaidi, CIO de Cesce; Jesús Villacorta, director de Estrategia, Desarrollo de negocio y Transformación de Orange España; Javier Sacristán Terroba, Global Head of IT Infrastructure Operations en Siemens Gamesa; Irene Plaza, CEO en Abast; Luis Miguel Redondo, Sales Director Financial Services en Avanttic; y Rubén Andrés Priego, CIO de Evo Banco.