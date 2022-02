Transformación digital, el objetivo de los 'Next Generation' en Andalucía

Andalucía espera ser uno de los territorios que más beneficiado se vea respecto a la llegada de los fondos Next Generation a España a pesar del apreciado ruido y confusión que gira en torno a estos por la falta de información y excesiva burocracia. Las expectativas de las empresas son bastante altas y para beneficiarse de los nuevos fondos Next Generation, autónomos, empresas y corporaciones tienen el reto de diseñar estrategias transformadoras en torno a la innovación, la sostenibilidad y la digitalización y concretarlas en forma de proyectos sólidos, medibles en cuanto a impacto y sostenibles en el tiempo.

Ámbitos como son los servicios digitales, las energías renovables, la salud, la movilidad inteligente y sostenible, la industria 4.0 o la conectividad centran las prioridades en la asignación de los fondos. Todos estos son sectores estratégicos que no pararán de crecer en el futuro y necesitarán alianzas potentes, capaces de generar un verdadero impacto en la economía y la sociedad.

"Los fondos suponen una oportunidad para dotar de recursos financieros a proyectos transformadores y tractores. Lo de tractores no va tanto de una forma individualista si no como una aspiración a engarzar empresas con empresas y más en una región donde la pequeña y mediana empresa ocupa un gran porcentaje de su tejido empresarial. Andalucía es una tierra de oportunidades donde hay talento, empresas y muchas ganas de prosperar", señalaba Santiago Alfonso Rodríguez, vicepresidente de Comunicación y Reputación de Cosentino en la jornada Next Generation Andalucía celebrada en el día de ayer por elEconomista.

Por su parte, Martín Soler, miembro del Consejo de Administración de Ingenostrum, destacaba que "Andalucía es una tierra diversa, bien dotada de recursos naturales, ubicada geográficamente entre dos mares y que cuenta con una red de infraestrucuras clásicas de primera calidad", a lo que añadía que "Andalucía puede ser y será el territorio español que más se vaya a beneficiar de los fondos y hay que ser optimistas". En este sentido, la comunidad autónoma "ofrece no solo la región más poblada de España, sino talento, una red de parques tecnológicos y cualificación profesional".

Rafael Sánchez Durán, director general de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla sumó a las declaraciones de Soler que "es muy importante que la captura de financiación se dedique a buenas acciones, a motores que sean la correa de transformación y no ha de cubrir déficits presupuestarios". Endesa cuenta con una cartera de proyectos y planes que aspira a movilizar un total de 23.000 millones de euros de los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, repartidos en un total de 122 proyectos.

Así pues, Albert Triola, director general de Oracle España destacaba que la llegada de estos fondos es "una oportunidad y responsabilidad que todos debemos tener independientemente del sector y del tipo de compañía" e hizo especial hincapié en que "la innovación es el plan de pensiones de las compañías y estos fondos tienen que ayudar a mejorar la relación de las empresas con sus clientes, los ciudadanos".

En esta línea, Joaquín Segovia Alonso, director territorial de Telefónica, mostró su acuerdo con el resto de participantes en la jornada y aseguró que "en unos años se verá la importancia de estos fondos" y recordó que "el 30% de los miles de millones para España se van a invertir en digitalización, puesto que junto a la sostenibilidad, son clave en el nuevo sistema económico". A este respecto, Segovia Alonso destacó que "en España contamos con las mejores infraestructuras digitales de Europa y estamos muy por delante del resto de países europeos. Partimos en una posición de ventaja frente a otros. Todos estos ingredientes hacen que seamos optimistas".

En su caso, Germán del Real, director general España de Ayesa, prefirió prestar especial atención al transporte sostenible, en el que España todavía tiene mucho camino por recorrer: "somos el país europeo con menos puntos de recarga por habitante. También nos hemos quedado muy atrás en transporte ferroviario urbano y hay que invertir y trabajar en ello".

Economía circular

Los fondos europeos suponen también una oportunidad para impulsar proyectos entrelazados con la economía del futuro basada en la descarbonización y la economía circular.

Así, Carlos Izaguirre, director de proyectos de Ence Energía, insistió en que "deben ser proyectos que generen valor a largo plazo y a ser posible donde mas hagan falta como puede ser las zonas rurales. Andalucía es un territorio idóneo para proyectos de energía renovable ya que cuenta con radiación solar elevada, incluso me atrevo a decir que la mejor de España".

Izaguirre puso también en valor la importancia de formentar ese tipo de inversiones e iniciativas que "generan una riqueza local de la cual se aprovecha no solo la empresa que lo promueve sino las empresas locales de alrededor", explicando que "las energías renovables son el camino y la meta hacia la que hay que dirigirse para descarbonizar la economía y la sociedad".

La comunidad autónoma cerró 2021 con 264.856 empresas inscritas en la Seguridad Social, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), es decir, más de 10.000 nuevas compañías a lo largo del pasado año. Esta cifra significa que prácticamente ha recuperado los datos de 2019, año que cerró con 264.964 empresas.

Industria conectada

Otra de las tendencias relevantes que centrarán las prioridades en la asignación de los fondos son la industria 4.0 o la conectividad. Santiago Alfonso destacó a este respecto que "Cosentino ha accedido al reconocimiento de una primera ayuda de 2.5 millones de euros con cargo a los fondos Next Generation gracias al proyecto titulado: sistema global unificado de tratamiento de datos para el impulso de la digitalización industrial, el cual está relacionado con la industria conectada 4.0".

Martín Soler aprovechó la ocasión para reflexionar llegando a la conclusión de que "todo el tejido productivo ha conseguido ver como incorporarse a las líneas estratégicas que ha marcado la Unión Europea. Y se han puesto las pilas. Los fondos suponen una inyección de capital y una mejora de la productividad. Las grandes empresas tienen una oportunidad muy relevante, ya que las que son multinacionales pero medianas en el contexto global van a tener mecanismos para impulsar y vincularse a ámbitos mas de innovación y mantener esa globalidad".

Además, "se abre una oportunidad de negocio y de crecimiento. Las pymes tienen una oportunidad para crecer y estos fondos permiten crear alianzas y buscar socios o partners". "La tecnología está probada, está aquí y solo hay que pensar cómo probarla en las compañías. Las pequeñas y medianas empresas, las micropymes, tienen que gestionar sus negocios con una complejidad tecnológica quizá excesiva. La nube aporta un valor añadido para la explotación de esos datos. Si yo me añado y me apunto a proveedores como son por ejemplo Oracle u otro del mercado, me ayuda a que me actualicen con tecnologías porque va muy rápido. Es una oportunidad fantástica para generar casos de uso y ayudar a que seamos todos mucho más competitivos", subrayó Albert Triola.

Joaquín Segovia agregó que "el objetivo de Telefónica para 2025 es que España esté al 100% cubierta con fibra" y comentó que transformar una pyme significa que "pueda teletrabajar, evolucionar a la cloud, invertir en ciberseguridad, ser capaz de aplicar inteligencia, robotización, etc. para aportar valor y utilizar los datos para buscar eficiencias en ahorro y beneficio de la empresa. Hay que buscar un buen partner que acompañe a las empresas. No basta con comprar tecnología si no tener asesoramiento".

Con todo ello, los ponentes coincidieron en que estos fondos tanto en sus empresas como en el entorno van a "acelerar y estimular proyectos" y lograrán "invertir en mejorar las habilidades digitales de la ciudadanía".