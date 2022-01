Bruselas aprueba la compra de Hillebrand por parte de DHL, que se refuerza en transporte marítimo

La Comisión Europea ha dado luz verde a la compra de Hillebrand por parte de DHL, reforzando la posición del gigante del transporte en el mar. Así lo ha comunicado Bruselas este mismo miércoles al concluir que la operación no plantearía problemas de competencia, debido al impacto limitado que tendría en el mercado.

La operación se había cerrado el pasado mes de agosto por una cifra aproximada de 1.500 millones de euros y se sufragará íntegramente con el efectivo disponible de DHL.

El visto bueno de la Comisión Europea refuerza la presencia de DHL en el negocio marítimo con la incorporación de una empresa especializada en este segmento. En este sentido, incorporarán su 'know how' en "el ámbito del transporte, logística y gestión de la cadena de suministro de bebidas, líquidos a granel no peligrosos y otros productos que requieren servicios de alto valor añadido", señalaron durante el anuncio del cierre de la operación.

Hillebrand cuenta con presencia en 90 países, emplea a 2.700 personas y sus cálculos pasaban por un movimiento de unos 500.000 contenedores de 20 pies, conocidos como teus. La firma transitaria está presente en España con cuatro oficinas (Barcelona, Valencia, Bilbao y Sevilla). "Hillebrand es una oportunidad excepcional", porque "después de concentrarnos en mejorar el negocio operacionalmente, ahora podemos dirigir nuestra atención a ampliar el alcance y la oferta de servicios hacia nichos especializados con márgenes sostenibles más altos", explicó entonces el consejero delegado de DHL Forwarding, Tim Scharwath.