Palladium batirá ventas precovid y mira a EEUU, Francia y Portugal

Palladium Hotel Group, la gestora hotelera de la familia Matutes, logrará superar este año las ventas previas a la pandemia mientras aspira a entrar en nuevos mercados en el medio plazo, con el punto de mira en Estados Unidos, Francia y Portugal. Así los revelaron este jueves su presidente, Abel Matutes Prats y su consejero delegado, Jesús Sobrino, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Palladium alcanzó una cifra de negocio de 445 millones de euros en 2021, lo que representó un incremento del 131% con respecto a 2020. No obstante, ese volumen aún está un 40% por debajo de los niveles de 2019, antes de que se desatara la pandemia. La previsión es rebasar este año los ingresos de previos a la pandemia, situándolos por encima de los 740 millones de euros. Una expectativa derivada de la reconversión de varios hoteles del grupo durante 2021 y de que la compañía, según explicó Sobrino, confía en que el presente "sea un año bastante normal" una vez se supere la situación actual ocasionada por la variante ómicron, así como de que en 2019 la actividad también se vio afectada por elementos externos como la quiebra de Thomas Cook.

La gestora seguirá impulsando la venta directa a través de sus propios canales. En 2021, esta vía creció un 70% con respecto a 2019 y ya representa un 24% del total. De igual modo, apuesta por sus programas de fidelización, como Palladium Rewards, de manera que el año pasado el 67% de la venta directa provino de afiliados a este programa, que sumó 165.000 nuevos socios.

Palladium no detalla el número de aperturas previstas para este año más allá de la ya anunciada con su marca TRS en Ibiza, aunque Sobrino deslizó que también ultiman nuevos proyectos con Hard Rock. La compañía gestiona en la actualidad 48 hoteles y más de 14.000 habitaciones con sus nueve marcas, distribuidos en seis países: España, México, República Dominicana, Jamaica, Italia y Brasil.

En su hoja de ruta está su expansión internacional, aunque con un "crecimiento sostenible y de calidad", explicó Sobrino, y "siempre que solamente donde considere que agrega más que otros operadores y genera un mayor retorno al inversor que los demás", abundó Matutes. Para ello, tiene el foco en los países en los que ya está presente, con un "espacio" para crecer en México, España o Italia, pero también contempla desembarcar en nuevos mercados. En esta línea, analiza con interés Estados Unidos, con destinos como Miami, Nueva York, Las Vegas o Chicago, ciudades donde "hay marcas -de Palladium- que encajan mucho", Francia (París), Portugal (Lisboa y Vilamoura) y otros mercados del Caribe. "En los destinos que ya tenemos controlados los mercados emisores es muy fácil y muy natural crecer aportando mucho valor al propietario", subrayó Matutes, aludiendo a estos potenciales nuevos países. No obstante, en su punto de mira también figuran Londres, Amsterdam, Grecia, Israel (Tel Aviv), Dubai o Bali.

La compañía pretende abordar su crecimiento de la mano del Grupo Empresas Matutes (GEM) y de otros inversores. En la actualidad, de su cartera total, seis hoteles son propiedad de firmas distintas al holding familiar.

Matutes no se moverá en Globalia y reinvertirá con El Corte Inglés

El presidente de Palladium, Abel Matutes Prats, explicó que Grupo Empresarial Matutes (GEM) y El Corte Inglés continuarán con su alianza en el negocio hotelero y reinvertirán los 130 millones de euros obtenidos por la venta de cinco hoteles Ayre al fondo galo Eurazeo. Así, su intención es reformar los hoteles que conservan, arrancando con el Hotel Ayre de Sevilla, para convertirlos a la marca Only You, gestionada por Palladium. Mientras, Matutes señaló a 'Efe' que no tiene previsto "hacer nada" con el 5% que controla en Globalia.