Djokovic compró en 2020 una farmacéutica que busca un tratamiento contra el Covid

El tenista serbio Novak Djokovic posee el 80% del capital de una biotecnológica danesa que busca una cura contra el coronavirus, entre otros objetivos. El deportista realizó la inversión en junio de 2020, según ha desvelado el CEO de la farmacéutica (QuantBioRes) y que ha adelantado la agencia Reuters.

Lo más llamativo de esta inversión, cuya cantidad económica no ha sido revelada, es la polémica que ha rodeado al tenista durante los últimos días. Djokovic fue retenido en Australia por no estar vacunado y, tras un juicio, fue deportado, prohibiéndole participar en el torneo de tenis del país oceánico. El deportista no ha hecho declaraciones al respecto de esta compra realizada al principio de la pandemia.

QuantBioRes tiene alrededor de 11 investigadores trabajando en Dinamarca, Australia y Eslovenia, según su CEO, quien enfatizó que estaban trabajando en un tratamiento contra el coronavirus, según Reuters. La agencia de noticias explica que la compañía está desarrollando un péptido que impide que el coronavirus infecte la célula humana y espera lanzar ensayos clínicos en Gran Bretaña este verano.

Más allá de esta compra, Djokovic sigue siendo protagonista en España. Tras su polémica en Australia, ahora llega la posibilidad de que la escena se repita para el torneo en Madrid. "Nosotros tenemos unas restricciones de cara a la movilidad que son conocidas (el certificado digital de vacunación o una prueba diagnóstica negativa) por tanto si el tenista cumple con cualquiera de estas dos características va a poder entrar a España", ha explicado este miércoles la ministra de Industria en el stand de Galicia en Fitur.