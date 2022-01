Iberia, Ryanair y Easyjet recelan de la posible entrada del Gobierno en Air Europa

El presidente de Iberia, Javier Sánchez-Prieto, y los consejeros delegados de Ryanair y Easyjet, Eddie Wilson y Johan Lundgren, han mostrado este lunes sus reticencias ante la posible entrada del Gobierno en el capital de Air Europa.

En sus intervenciones en el Foro Hotusa Explora, donde compartieron una mesa redonda con el presidente de Aena, Maurici Lucena, los responsables de tres de las cuatro compañías con mayor presencia en los cielos españoles rechazaron este tipo de intervenciones de apoyo de los gobiernos a determinadas compañías aéreas que frenan la consolidación del sector.

En concreto, Sánchez-Prieto defendió que la posible compra de Air Europa por parte de Iberia sigue siendo la mejor alternativa tanto para la compañía del Grupo Globalia como para el aeropuerto de Barajas.

"Seguimos pensando que es una operación positiva", destacó el máximo responsable de Iberia, quien añadió que "seguimos jugando el partido en estos momentos y no tenemos claro el desenlace".

En relación con la consolidación del sector, señaló que pese a al impacto de la pandemia "aunque ha habido cierto nivel de avance, no ha sido tan robusto como podíamos esperar por los programas de ayudas a las aerolíneas" en países como Alemania, Francia, Portugal o Italia. "Eso no es positivo ni para la industria ni para el turismo", alertó.

Por su parte, el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, coincidió en que el proceso de consolidación del sector se está viendo interrumpido por los "subsidios gubernamentales", por lo que se mostró contrario a la entrada del Estado español en Air Europa.

Mejor bajar tasas

Además, sugirió al Gobierno que en lugar de plantearse invertir en aerolíneas poco eficientes debería contemplar la posibilidad de destinar ese dinero a permitir una rebaja de las tasas aéreas, una medida eficaz para atraer nuevos pasajeros.

A este respecto, recordó que Ryanair tiene previsto incorporar a su flota 210 nuevos aviones en los próximos dos años y la incógnita es saber cuántos de estos aviones pueden destinarse a las bases españolas.

En la misma línea, el consejero delegado de Easyjet, Johan Lundgren, defendió que puede ser positivo que los estados ayuden a las aerolíneas pero no con la gran cantidad de fondos con los que lo han hecho desde el inicio de la pandemia y mostró su inquietud sobre cómo se van a poder devolver dichas ayudas.

Aena pide perdón

El presidente de Aena, Maurici Lucena, se refirió también a la consolidación del sector y reconoció que el número de operaciones en los últimos dos años ha sido menor de lo esperado. "Si me llegan a decir casi dos años después desde el inicio de la pandemia que se iban a producir tan pocas operaciones no me lo hubiera creído", aseguró.

En todo caso, se mostró convencido de que "esta consolidación se va a ir produciendo en los próximos años" y pidió a las compañías aéreas que "se haga de la manera más ordenada posible".

Lucena incidió en la importancia de una consolidación ordenada para evitar en el futuro la súbita desaparición de compañías como Air Madrid, Spanair o Monarch, que provocaron fuertes impactos en el tráfico aéreo que cuesta mucho recuperar.