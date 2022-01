Manuel Garí (Grupo Pacha): "Esperamos plena recuperación de nuestro negocio para 2023"

Es con diferencia una de las marcas más icónicas de España. Las dos cerezas que forman su logo son reconocidas por jóvenes y no tan jóvenes, pero la realidad es que Pacha es mucho más que discotecas. Su negocio abarca desde las ya mencionadas discotecas, hasta hoteles y resorts, pasando por restaurantes. Los cierres provocados por la pandemia han castigado especialmente al ocio nocturno, lo que ha llevado al grupo a solicitar una ayuda pública de 18 millones de euros.

En diciembre el Gobierno aprobó concederles una ayuda de 18 millones a través del fondo de Cofides que fue calificada de rescate. ¿En qué condiciones se produjo?

Es relevante matizar que no es un rescate. En primer lugar, es un préstamo financiero que conllevará unos intereses de mercado y un principal que habrá que devolver como cualquier otro préstamo financiero. Los detalles de este préstamo aún no están determinados. Si bien el Ministerio anunció la concesión, no está formalizado y todavía estamos en conversaciones para determinar las condiciones del mismo.

Parte de la polémica viene porque su principal accionista es un gran fondo de capital privado. ¿Por qué ha sido necesaria una inyección pública?

Hay que distinguir dos puntos. En primer lugar, hemos tenido desde el principio el respaldo de nuestros accionistas, que nos han apoyado en todos los sentidos. Todos los recursos que se han generado han ido destinados a fortalecer la compañía. Desde 2017 no ha habido ningún reparto de dividendo y cada vez que se ha necesitado hemos tenido su apoyo constante, no solamente a nivel financiero sino también con un apoyo ante los bancos y las instituciones gubernamentales. Pero dicho eso, todas las compañías que generan riqueza, todas las empresas que pagan impuestos tienen derecho a las ayudas públicas siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que se solicitan, independientemente del sector al que pertenezcan.

¿A qué van a destinar esta ayuda?

Los fondos, si finalmente se formalizan, van a estar destinados a fortalecer la situación financiera del grupo, que ha estado duramente castigada por la pandemia. Además, nos va a permitir seguir operando y seguir creciendo a la par que se generan nuevos empleos.

¿Cuáles han sido las condiciones para acceder a estos 18 millones?

Las habituales en este tipo de procedimientos. Ha habido un exhaustivísimo trabajo de petición de información financiera, las peticiones normales de un proceso de ayudas que cualquier compañía solicita. Por nuestra parte ha habido total transparencia y durante un tiempo ha habido una supervisión para verificar que toda esa información era legal y verídica. Cualquier compañía se merece estas ayudas.

"Estimamos que la temporada que se empieza este año sea mejor que la del 2021 y este sea el año en el que se inicie la recuperación"

La situación actual del grupo es muy diferente a la que encontró Trilantic en 2017. ¿Los intereses del fondo en Pachá han cambiado a raíz de la pandemia?

La compañía de ahora no es la misma. Estos accionistas en 2017 vieron una compañía con una visión global. Comprobaron nuestro gran potencial a través de nuestras marcas, entonces el 98% de la facturación del grupo estaba localizada en Ibiza, éramos globales pero muy locales. Entonces se acometió un proceso de crecimiento y entraron con ese objetivo. Es verdad que la velocidad para llevarlo a cabo ha cambiado, hemos tenido una pandemia y hemos tenido que luchar contra ella, pero no ha sido un tiempo perdido y el plan 2021/2025 se mantiene.

De cara al futuro a corto y largo plazo. ¿Cuándo estiman que se van a recuperar las cifras previas a la pandemia?

Nosotros somos una compañía muy estacional, operando sobre todo desde mediados de mayo a mediados de octubre, aunque una de nuestras estrategias es desestacionalizar el grupo. Estimamos que la temporada que se empieza este año sea mejor que la del 2021 y este sea el año en el que se inicie la recuperación y, a partir del segundo semestre del 2022, volveremos a poner en marcha el crecimiento. Creo que 2022 será mejor que 2021 y la recuperación plena ya se logrará en 2023.

Ya para terminar, ¿qué cifras de facturación manejan de cara a los próximos años?

Nuestro plan de negocio actual es que lleguemos a 2025 con una facturación media de entorno a los 170 millones de euros con los proyectos que tenemos ahora en marcha. Si logramos este dato estaríamos hablando de superar en un 70% la facturación previa a la pandemia, es decir, la de 2019. Entonces fue de aproximadamente 100 millones. Esto con los proyectos actuales, pero estamos siempre analizando nuevas ideas. La pandemia para el grupo Pachá es coyuntural. Estamos seguros que el grupo se verá fortalecido y convencidos de que seremos capaces de volver a los niveles previos a la pandemia para seguir creciendo.