Tres aviones cargados con patatas fritas de McDonald's vuelan a Japón para aliviar la escasez

La escasez de patatas fritas en los McDonald's de Japón continúa tras las inundaciones en un puerto de Vancouver y la pandemia. La situación ha llegado a tal punto que la cadena de comida rápida ha fletado tres aviones cargados con el producto estrella.

Ha sido Ryan Petersen, director ejecutivo de Flexport, una empresa dedicada al transporte, quien ha confirmado en su Twitter el intento desesperado de McDonald's. La cadena, por su parte, ni confirma ni desmiente este extremo.

Update: @Flexport just contracted to fly three 747 loads of potatoes to Japan to help with the French fry shortage. ??????????????????