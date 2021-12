El Banco de España limitará el crédito a los sectores que acumulen riesgos

El Banco de España aprobó ayer la Circular 5/2021 que desarrolla tres nuevas herramientas macroprudenciales para evitar la acumulación de riesgos en el sector financiero que puedan acabar perjudicando la estabilidad financiera. Los tres nuevos instrumentos son un componente sectorial del colchón de capital anticíclico (CSCCA), límites a la concentración sectorial y restricciones en las condiciones de concesión de préstamos. Concretamente, en este último aspecto, el supervisor nacional podrá fijar límites al conjunto de las entidades, no una por una, en diferentes condiciones en la concesión de préstamos a determinadas carteras o sectores.

Las condiciones susceptibles de ser limitadas serán el Loan to Valium (LTV), que es el porcentaje de crédito que se da sobre el valor del colateral, en el caso de una hipoteca, suele ser el valor de la vivienda; el Loan to Income (LTI), es decir el peso del préstamo sobre la renta del cliente; así como limitar el plazo de vencimiento del crédito concedido o el periodo de carencia de pago.

La segunda herramienta que aprueba la Circular es permitir que el Colchón de Capital Anticíclico (CCA) se pueda aplicar a determinadas carteras en concreto, de modo que se fuera activando según se vaya acumulando riesgo sistémico. Finalmente, el tercer instrumento pasa por limitar la concentración sectorial, es decir, poner tope a la exposición de las entidades que una cartera o sector puede alcanzar sobre su ratio de capital de primer nivel, el conocido como CET 1. Con este instrumento se pide un mayor requerimiento de capital por los sectores con más exposición lo que obligará a la entidad a subir los tipos de interés para estos préstamos, trasladando al cliente el coste de financiación y logrando así que la demanda se reduzca o también se puede reducir directamente los préstamos que dan las entidades a ese sector.

Señales en el inmobiliario

Desde la Dirección General de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución apuntan a que, de momento, no ven ningún sector en el que se esté dando un sobrecalentamiento importante pero se vigila especialmente al inmobiliario. Advierte que hay una ligera sobrevaloración del precio de la vivienda en España que, aunque de momento es pequeña y no lleva a activar ninguna herramienta de prevención, sí estará atento a su evolución. no obstante, aseguran que en otros países europeos los supervisores ya están tomando medidas en el sector inmobiliario ante el riesgo de burbuja.

