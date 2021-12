Qué es la Web3 y por qué ha provocado un acalorado debate con Jack Dorsey y Elon Musk

Todavía es un concepto abstracto, difuso, borroso. Pero la Web3 o web 3.0 ya está en boca de multitud de usuarios y viene a representar una versión descentralizada de Internet basada en la blockchain o cadena de bloques, la tecnología que está detrás de muchas de las principales criptomonedas y tokens no fungibles, o NFT.

Mientras un importante número de emprendedores ya está tratando de diseñar y construir las tecnologías y protocolos que apoyarían la Web3, el principal debate en torno a la misma nace de su propio idiosincrasia: la posibilidad de que el poder de Internet se ponga en manos de la gente, no de las empresas de capital riesgo. El ejército de defensores de la misma considera que el poder de la red es demasiado grande e importante para que lo gestione un pequeño número de empresas o inversores.

Y en este punto es donde han aparecido importantes nombres arrojando su visión sobre el asunto. El debate de fondo se ha vuelto mediático cuando se ha sumergido en él Jack Dorsey, otrora fundador de Twitter y ahora cabeza visible e invisible de la empresa de pagos Block, antes Square. "No sois dueños de la Web 3", tuiteó Dorsey aduciendo que las empresas de capital riesgo ya se han inmiscuido en el negocio. "Nunca escapará a sus incentivos", añadió. "Al final es una entidad centralizada con una etiqueta diferente", sentenció con escepticismo.

You don't own "web3."



The VCs and their LPs do. It will never escape their incentives. It's ultimately a centralized entity with a different label.



Know what you're getting into