Lladó y Ugarteche (Borrox): "Saldremos al mercado europeo una vez que nos consolidemos en España"

La fintech española Borrox, que ofrece a los clientes un servicio cien por cien online, nació en 2017 con el objetivo de otorgar liquidez a través de servicios de descuento de facturas, pagarés o factoring, tanto del sector privado como público, a pymes y empresas desatendidas por el tradicional sector financiero que no entra a realizar este tipo de actividades factura a factura. Tras los peores momentos de la pandemia, la compañía coge velocidad de crucero y capta un 20% de clientes nuevos al mes, de los que el 90% repite. elEconomista entrevista al fundador de la compañía y co-consejero delegado, José Manuel Lladó (Ll), y al consejero delegado, Juan Carlos Ugarteche (U), que avanzan los planes para Borrox. El objetivo pasa por consolidarse en España en los próximos dos años, para después dar el salto a distintos mercados europeos.

¿Cómo resumirían la evolución de Borrox, teniendo en cuenta que al poco de nacer enfrenta una pandemia?

Ll: Empezamos con Borrox en abril 2017 con un crecimiento muy fuerte. Después caímos en la pandemia porque bajó mucho la actividad, en abril de 2020 los clientes no tenían que descontar facturas porque no había actividad, pero después hemos recuperado con un crecimiento muy fuerte. Este año hemos hecho 600 clientes, lo que significa un incremento del 70%.

U: Nosotros fuimos más restrictivos en el crédito porque era muy complicado medir cómo iba a impactar la pandemia. Aunque, finalmente, se ha demostrado que el impago este año ha sido el más bajo de toda la historia gracias a medidas como los préstamos avalados por el ICO.

¿A qué tipo de cliente se dirige la compañía?

Ll: El negocio de Borrox lo que hace es ir a clientes que están desatendidos por la banca, donde tardan casi un mes y medio en abrir una cuenta, y además, hay muchos pueblecitos a los que no llegan porque no hay sucursal bancaria, pero ellos necesitan financiación igual. Están desatendidos y nosotros les aceptamos como clientes, aunque miramos mucho la factura o el pagaré que nos van a traer, que suelen ser de ayuntamientos o de deudores de alta calidad, con patrimonio neto fuerte. Nuestros clientes están muy diversificados por toda España y muchos trabajan con deudores buenos.

U: Financiamos a empresas no tan buenas que trabajan con deudores buenos. Porque a esa empresa no tan buena la banca no le atiende, pero nosotros miramos quién va a pagar, un ente público o una gran empresa.

¿Qué ventajas ofrecen frente a la banca tradicional?

Ll: La banca no se mete en el factoring uno a uno, es decir factura a factura. Y además, ofrecemos todo el servicio 100% online.

U: Puede ser que nuestra financiación se más cara, pero también otorgamos velocidad, poder cobrar en unos días.

¿Cuál es el ritmo que tienen de captación de clientes?

Ll: Estamos creciendo alrededor de un 15%-20% todos los meses en clientes nuevos, y además, el 90% de ellos, repite tres veces.

¿Qué perspectivas tienen para el cierre del año?

Ll: Prevemos cerrar el ejercicio con 120 millones de euros de volumen contratado en todas las operativas, es decir, nuestra cartera, el servicio de confirming con el que hemos llegado a acuerdos con grandes compañías que querían diversificar y el fondo de titulización con EBN de 25 millones. Esperamos dar beneficios en 2022.

El sector financiero está enfocado en la compra de fintechs para la mejora, agilización y eficiencia del negocio ¿están abiertos a la venta de la compañía?

Ll: Hemos recibido interés, pero preferimos seguir creciendo. Está claro que es una compañía muy integrable en un banco o un fondo porque se multiplica el beneficio por seis.

¿Qué planes tienen para crecer? ¿Se plantean salir fuera?

Ll: Ahora mismo estamos muy centrados en España. No obstante, cuando estemos ya fuertes aquí, tiraremos fuera hacia Irlanda, Polonia, Holanda y Reino Unido. El negocio es muy similar a nivel regulatorio. De momento, estamos creciendo mucho aquí porque hay mucha demanda.

U: La idea es consolidarnos en España en los próximos dos años, consolidar beneficios y, a partir de ahí, pensar en la expansión. De momento, todavía tenemos muchísimo recorrido en España.

¿Cuál es la clave de vuestro crecimiento?

Ll: Yo creo que la no externalización de los servicios digitales, el desarrollo propio, y muy importante, en este mundo hay mucho fraude y hay que saber luchar contra él.

¿Qué hacen para evitar facturas u operaciones que puedan ser fraudulentas?

U: Hemos creado KYCredit, una compañía que minimiza la posibilidad de que un crédito sea falso o inexistente. Hemos desarrollado una firma que mira muchos puntos de control de manera automática para tratar de identificar que una operación no sea falsa. Por ejemplo, si una empresa dice que tiene quince años de antigüedad, comprobamos si la compra del dominio online se hizo hace quince años o una semana, porque entonces puede ser un fraude, también si el teléfono que tiene se ha comprado ahora o no. Se mira a los administradores, que no estén vinculados entre sí porque los fraudes se hacen normalmente entre gente que se conocen o tienen una relación societarios, también se mira el tráfico en la web, que exista. La lanzamos el año pasado y estamos despegando.

Ll: KYCredit analiza muchos datos, empresas que caen en beneficio pero tienen un alza de sueldos tremendo. Antes hacíamos estas comprobaciones para nosotros, pero hemos ampliado los servicios y se los estamos ofreciendo a otras compañías y entidades, puesto que es clave para limitar el riesgo de impago por fraude.

¿Valoran poder beneficiarse de los fondos europeos?

Ll: Estamos mirando los fondos europeos, tanto para otorgar financiación a los clientes como para nuestro propio desarrollo tecnológico, pero aún hay que ver cómo se van a materializar.