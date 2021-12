Ysios entra en la holandesa Northsea liderando una ronda de 77 millones de euros

Ysios Capital, la gestora española líder en inversiones biotecnológicas, ha entrado en el capital de la holandesa Northsea Therapeutics tomando una participación minoritaria y coliderando una ronda de 77 millones de euros junto a Forbion Growth, el venture capital neerlandés especializado en ciencias de la vida. La ampliación de capital ha sido suscrita por un sindicato de inversores internacionales entre los que figuran antiguos accionistas como venBio, Novo Seeds, BGV, Sofinnova y New Science Ventures. En declaraciones a elEconomista, Jordi Xiol, Principal de Ysios Capital, ha explicado que la operación supone "la novena inversión de su tercer fondo biotech, llamado Ysios BioFund III y cerrado en 2020 con un capital comprometido de 216 millones de euros".

La entrada en Northsea implica también la tercera inversión en Holanda, un reconocido hub biotecnológico donde el fondo español está identificando oportunidades de inversión especialmente atractivas. Jordi Xiol, Principal de Ysios Capital, explica a esta publicación que "el excepcional sindicato formado por inversores de primer nivel en EE. UU y Europa que respalda a Northsea es una clara muestra de la solidez de la compañía". La nueva adquisición añade a la cartera un fármaco que estará en estadio de desarrollo más avanzado respecto al resto del portfolio. Por lo tanto, la incorporación de la compañía holandesa aporta una gran "diversificación".

Diversificación

En opinión de Xiol, "el proyecto encaja perfectamente en el portfolio de Ysios BioFund III aportando un activo en fase avanzada de desarrollo, con validación clínica y perspectivas muy prometedoras". Sus fármacos tienen el potencial de revolucionar el tratamiento de NASH y otros trastornos metabólicos. "Estamos encantados de apoyar a un equipo formado por expertos de reconocido prestigio internacional en el desarrollo de un tratamiento farmacológico para la enfermedad hepática del siglo XXI", añade el Principal de Ysios.

Northsea Therapeutics, con sede en Ámsterdam (Países bajos), desarrolla productos terapéuticos innovadores basados en ácidos grasos modificados para tratar la esteatohepatitis no alcohólica (NASH por sus siglas en inglés) y trastornos metabólicos para los que no existen tratamientos farmacológicos. Actualmente NASH es la principal causa de trasplante de hígado en Estados Unidos y, tras la aprobación de tratamientos curativos para la hepatitis C, supone también la principal enfermedad hepática en los países desarrollados.

Con la entrada en Northsea, Ysios cierra 2021 con cuatro nuevas inversiones, tres salidas a bolsa al NASDAQ y una venta tras la reciente adquisición de Sanifit por Vifor Pharma. La gestora española líder en venture capital proporciona financiación a empresas de ciencias de la vida innovadoras y cuenta con más de 400 millones de euros en activos bajo gestión a través de sus tres fondos.