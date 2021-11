Asterion se asocia con MS3 para ampliar su red de fibra y crear una plataforma de fibra emergente en el norte de Inglaterra

Asterion Industrial Partners, una empresa independiente de gestión de inversiones centrada en infraestructuras en el mid-market europeo, ha anunciado su asociación con MS3, un proveedor de servicios completos de fibra para hogares y empresas. Asterion y MS3 trabajarán para acelerar los planes de la empresa de construir una red de fibra completa que de servicio a más de 500.000 hogares y empresas en el norte de Inglaterra.

Como proveedor mayorista, MS3 permitirá a sus clientes ISP actuales y futuros proporcionar conexiones de hasta 10 Gb a los clientes finales de más de 30 localidades de la región, basándose en su actual anillo de fibra a través de Hull. El despliegue completo de fibra de MS3 permitirá el acceso a una infraestructura digital mejorada en toda su huella y contribuirá a que la fibra sea más asequible en Hull y sus alrededores, ayudando a reducir la brecha digital.

Además de la asociación y la inversión que conlleva, MS3 también anuncia el nombramiento de tres nuevos miembros del equipo ejecutivo. Guy Miller, ex de TalkTalk, se incorpora como CEO, Zarif Imam, ex de ZTE, se incorpora como CFO y Chris Byrd, ex de M247, se incorpora como CTO. Los fundadores Tony Hales y Ben Tarbotton seguirán desempeñando un papel activo en la empresa.

El fundador de MS3, Tony Hales, ha celebrado el acuerdo. "Estamos encantados de que Asterion haya visto la misma oportunidad que nosotros en la expansión de la red de MS3 y esperamos seguir trabajando con ellos a medida que aceleramos el despliegue de nuestra fibra al ritmo que nos corresponde. También doy la bienvenida a los miembros del nuevo equipo directivo con los que he tenido el placer de trabajar a lo largo de este proceso", ha apuntado.

Guy Miller, director general de MS3, ha añadido: "Estoy encantado de unirme a MS3 en este momento, una empresa con una red existente, contratos de socios existentes y excelentes relaciones con contratistas civiles y ayuntamientos por igual. MS3 está en condiciones de convertirse en uno de los principales actores regionales del mercado de la fibra óptica en los próximos años".

Guido Mitrani, socio fundador de Asterion Industrial Partners, ha afirmado: "Estamos encantados de asociarnos con un equipo de gestión de primera clase para llevar a MS3 al siguiente nivel y entusiasmados de entrar en el sector de fibra en Reino Unido, proporcionando una diversificación adicional a nuestra cartera".

En lo que respecta al concejal del Ayuntamiento de Hull, Daren Hale, ha declarado que están encantados de "ver otra importante inversión en una empresa de Hull, especialmente una que apoya los objetivos de nuestra estrategia económica de situar a Hull como ciudad líder en tecnologías digitales".

MS3 Networks fue asesorada por TradeRisks y DLA Piper. Asterion Industrial Partners fue asesorado por Gibson, Dunn & Crutcher y Alvarez and Marsal.

