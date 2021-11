El crimen no tiene edad: un adolescente canadiense perpetra el mayor robo de criptomonedas a una sola persona

Un adolescente canadiense habría logrado sustraer casi 37 millones de dólares en criptomonedas a una víctima estadounidense, lo que lo convertiría en el mayor robo de criptodivisas a una sola persona. El menor fue detenido por la policía tras ser identificado al comprar un nombre de usuario de gaming "raro".

La investigación se inició en marzo de 2020, cuando la víctima denunció haber sido objeto de la estafa de teléfonos móviles conocida como intercambio de SIM. Mediante esta técnica, el estafador secuestra el número de un teléfono móvil para interceptar las solicitudes de autenticación de dos factores con las que accede a las cuentas bancarias de la víctima.

Durante la detención, la policía de Hamilton, cerca de Toronto, incautó al menor de edad las criptodivisas, valoradas actualmente en más de 5,5 millones de dólares. Según el comunicado difundido por la policía, consiguieron identificar al adolescente cuando se gastó parte de la criptomoneda robada en comprar un nombre de usuario de juego online "raro".

Se desconoce la identidad y edad del menor, cuyo caso ya se encuentra en manos de los tribunales.

El bitcoin vive su peor racha desde mayo

La criptomoneda arrastra cinco jornadas consecutivas registrando caídas. Este viernes, el precio ha bajado más del 4%, a menos de 57.200 dólares, situándose así un 16,5% por debajo de su máximo histórico, según Bloomberg.

La culpa de esta mala racha la tiene China. Esta semana, la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de China, principal órgano de planificación económica del país, ha declarado que las criptodivisas no están emitidas "por autoridades monetarias" y "no son reales". Asimismo, el órgano ha dejado claro que su cruzada personal para limitar el minado de monedas virtuales no ha terminado.

La ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton también ha arremetido recientemente contra las criptomonedas. Durante el Foro de la Nueva Economía de Bloomberg celebrado en Singapur, Clinton ha advertido de que las criptodivisas tienen poder para socavar el papel del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial y desestabilizar naciones enteras.