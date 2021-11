CaixaBank hará la integración digital de Bankia el próximo fin de semana

CaixaBank ya ha puesto fecha a la integración tecnológica de Bankia: tendrá lugar entre el 12 y el 14 de noviembre. La integración marca un momento fundamental en todo proceso de fusión, puesto que supone unir bajo un único sistema toda la información comercial y todos los canales operativos de las entidades. En cuanto esté completada, no habrá diferencias en la oferta comercial y en la capacidad operativa. Todas las oficinas de la entidad ofrecerán el mismo catálogo de productos y servicios, y trabajarán con la misma plataforma tecnológica.

Asimismo, todos los clientes de la entidad, independientemente de que su banco de origen (CaixaBank o Bankia), contarán con la misma oferta de servicios y operarán a través de los mismos canales digitales, que serán los del banco de origen catalán.

No obstante, durante el fin de semana que se produzca dicha integración, los clientes de Bankia (que no los de CaixaBank) verán paralizados algunos de los servicios que pueden realizar vía digital. Concretamente, los usuarios no podrán hacer determinadas operaciones como transferencias, ni tampoco utilizar Bizum, durante unas horas concretas mientras se lleva a cabo la unificación de sistemas tecnológicos. Además, aunque la red de cajetos, y en el caso de los comercios, las TPVs se mantendrán completamente disponibles, los clientes que retiren efectivo o realicen compras de su tarjeta no verán descontado el dinero de inmediato.

Unificación de productos

Una vez culmine el proceso, los clientes vinculados de Bankia pasarán a beneficiarse del programa 'Día a día' de CaixaBank, que ofrece de forma gratuita la operativa y los servicios más habituales. Para ello, deberán cumplir unos requisitos básicos de vinculación: tener domiciliados los ingresos y tres recibos o hacer tres pagos con tarjeta de crédito al trimestre. En total, más de 13,6 millones de clientes tendrán gratis sus operaciones más usuales con el banco. Antes, con Bankia, también necesitaban cumplir vinculación, para librarse del pago de comisiones, que podía ascender hasta los 168 euros al año.

En créditos hipotecarios, préstamos personales, depósitos y pólizas de seguros firmados con Bankia se mantienen las mismas condiciones hasta el vencimiento del producto.

Los números de cuenta cambian y desaparece el IBAN de Bankia, pero el cliente no tendrá que hacer ninguna gestión sobre los productos vinculados a su cuenta, como tarjetas o domiciliaciones de ingresos o pagos. Las cuentas cambiarán automáticamente de estar referenciados de un número a otro.